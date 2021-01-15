«До этого такое я забивал еще в школе». Главный гол в жизни Руни
Как был забит этот гол
Шла 78-я минута матча «Манчестер Юнайтед». Нани получил передачу на правом фланге, пробежал пару метров и отдал на Руни. Тот отклеился от Компани, а Ричардс, бежавший подстраховать, не успел заблокировать прием.
В итоге Руни прыгнул – вратарь Харт даже никак не отреагировал на удар.
«МЮ» в подборке с десятью лучшими голами Руни в Премьер-лиге поставил этот гол на первое место.
Как вспоминал тот гол участники матча:
• Руни: «Классный гол. Наверное, в падении до этого такое я забивал еще в школе. Так я и начал играть в футбол».
• Алекс Фергюсон: «Это лучший гол, который я видел на «Олд Траффорд» за 27 лет работы».
• Нани: «Потрясающий удар. Круто, что именно такой гол стал победным».
Руни анализировал этот гол много раз – иногда тв-шоу специально приглашали его ради этого. Он сам говорил, что важнейшим моментом в голе был небольшой рикошет после подачи Нани.
«Это позволило мячу сбавить скорость после передачи и залететь мне за спину. Я увидел, что вокруг меня никого не было, поэтому прыгнул и сложился. Этому голу придает вес то, что я нанес его голенью – это очень сложно».
Вспоминая вообще все голы в карьере, Руни говорит, что любимый не этот: «Он классный, но лучший я забил «Уигану». Там я идеально отозвался на передачу Рафаэля, классно приготовился к удару и классно пробил».
Руни любил троллить фанатов «Ман Сити» после голов. Но после того удара поддался эмоциям
После каждого гола в ворота «Ман Сити» он пробегал мимо трибуны с его фанатами и делал какой-то жест. Чаще всего – подносил руки к ушам и делал вид, что не слышит их празднования.
Но тот гол Руни забил на «Олд Траффорд» в толпе своих фанатов и отпраздновал чистой искренностью: подбежал к угловому флажку, широко расставил руки, закрыл глаза и принял объятия Нани.
Позже говорил:
«Я хотел орать, кричать, что посвящаю этот гол фанатам «Манчестер Юнайтед». Но я понял, что меня никто не услышит сквозь гул, который творился на стадионе. Я хотел показать какое-нибудь издевательство, но подумал, что это слишком дорогой момент. Тогда я просто расставил руки и насладился аплодисментами. Это один из важнейших моментов в моей жизни».
Кстати, про издевательства. Так они выглядели. Однажды ESPN заметил, что на двух фото после голов с разницей в четыре года Руни показывают жесты одни и те же люди.
Сам Руни репостнул фото и подписал: «Всегда рад видеть знакомых людей».
Лучший отыгрыш гола Руни представил Amazon. Тауэрский мост в Лондоне был воротами
В 2019-м АПЛ признала этот гол Руни лучшим в истории Премьер-лиги. В голосовании он набрал около 26% (более 300 тысяч голосов) и обошел по красоте голы Бекхэма, Ширера и других звезд.
Amazon Prime Video сразу же придумал популярную развлекаловку. Компания установила на Темзе рядом с Тауэрским мостом увеличенные силуэты Руни в падении и Харта. Каждый желающий мог с земли навесить Руни, задачей было попасть в ногу. Участником этой акции был Питер Крауч, и он попал в ногу. Попытки остальных можно посмотреть, перейдя по ссылке.
Изначально эта платформа задумывалась так, чтобы с определенного ракурса Тауэрский мост смотрелся как ворота, в которых стоял Харт.