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#Уэйн Руни #Футбол #АПЛ #Манчестер Сити #Манчестер Юнайтед #Венсан Компани #Алекс Фергюсон #Луиш Нани #Майка Ричардс #Дерби Каунти #Джо Харт #Питер Крауч

«До этого такое я забивал еще в школе». Главный гол в жизни Руни

час назад

официальный канал «МЮ»

Уэйн Руни закончил с футболом как игрок и стал постоянным главным тренером «Дерби». В его карьере было 313 голов. Но один запомнится на десятилетия.

Сезон-2010/11, манчестерское дерби. Уэйн Руни взлетает и бьет в падении через себя.

Как был забит этот гол

Шла 78-я минута матча «Манчестер Юнайтед». Нани получил передачу на правом фланге, пробежал пару метров и отдал на Руни. Тот отклеился от Компани, а Ричардс, бежавший подстраховать, не успел заблокировать прием.

В итоге Руни прыгнул – вратарь Харт даже никак не отреагировал на удар.

«МЮ» в подборке с десятью лучшими голами Руни в Премьер-лиге поставил этот гол на первое место.

Как вспоминал тот гол участники матча:

Руни: «Классный гол. Наверное, в падении до этого такое я забивал еще в школе. Так я и начал играть в футбол».

Алекс Фергюсон: «Это лучший гол, который я видел на «Олд Траффорд» за 27 лет работы».

Нани: «Потрясающий удар. Круто, что именно такой гол стал победным».

Руни анализировал этот гол много раз – иногда тв-шоу специально приглашали его ради этого. Он сам говорил, что важнейшим моментом в голе был небольшой рикошет после подачи Нани.

«Это позволило мячу сбавить скорость после передачи и залететь мне за спину. Я увидел, что вокруг меня никого не было, поэтому прыгнул и сложился. Этому голу придает вес то, что я нанес его голенью – это очень сложно».

Вспоминая вообще все голы в карьере, Руни говорит, что любимый не этот: «Он классный, но лучший я забил «Уигану». Там я идеально отозвался на передачу Рафаэля, классно приготовился к удару и классно пробил».

Руни любил троллить фанатов «Ман Сити» после голов. Но после того удара поддался эмоциям

После каждого гола в ворота «Ман Сити» он пробегал мимо трибуны с его фанатами и делал какой-то жест. Чаще всего – подносил руки к ушам и делал вид, что не слышит их празднования.

Но тот гол Руни забил на «Олд Траффорд» в толпе своих фанатов и отпраздновал чистой искренностью: подбежал к угловому флажку, широко расставил руки, закрыл глаза и принял объятия Нани.

Позже говорил:

«Я хотел орать, кричать, что посвящаю этот гол фанатам «Манчестер Юнайтед». Но я понял, что меня никто не услышит сквозь гул, который творился на стадионе. Я хотел показать какое-нибудь издевательство, но подумал, что это слишком дорогой момент. Тогда я просто расставил руки и насладился аплодисментами. Это один из важнейших моментов в моей жизни».

Кстати, про издевательства. Так они выглядели. Однажды ESPN заметил, что на двух фото после голов с разницей в четыре года Руни показывают жесты одни и те же люди.

Сам Руни репостнул фото и подписал: «Всегда рад видеть знакомых людей».

Лучший отыгрыш гола Руни представил Amazon. Тауэрский мост в Лондоне был воротами

В 2019-м АПЛ признала этот гол Руни лучшим в истории Премьер-лиги. В голосовании он набрал около 26% (более 300 тысяч голосов) и обошел по красоте голы Бекхэма, Ширера и других звезд.

Amazon Prime Video сразу же придумал популярную развлекаловку. Компания установила на Темзе рядом с Тауэрским мостом увеличенные силуэты Руни в падении и Харта. Каждый желающий мог с земли навесить Руни, задачей было попасть в ногу. Участником этой акции был Питер Крауч, и он попал в ногу. Попытки остальных можно посмотреть, перейдя по ссылке.

Изначально эта платформа задумывалась так, чтобы с определенного ракурса Тауэрский мост смотрелся как ворота, в которых стоял Харт. 

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: ZUMAPRESS/Global Look Press
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#Венсан Компани
#Алекс Фергюсон
#Луиш Нани
#Майка Ричардс
#Дерби Каунти
#Джо Харт
#Питер Крауч