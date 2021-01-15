«До этого такое я забивал еще в школе». Главный гол в жизни Руни

Как вспоминал тот гол участники матча:

• Руни: «Классный гол. Наверное, в падении до этого такое я забивал еще в школе. Так я и начал играть в футбол».

• Алекс Фергюсон: «Это лучший гол, который я видел на «Олд Траффорд» за 27 лет работы».

• Нани: «Потрясающий удар. Круто, что именно такой гол стал победным».

Руни анализировал этот гол много раз – иногда тв-шоу специально приглашали его ради этого. Он сам говорил, что важнейшим моментом в голе был небольшой рикошет после подачи Нани.

«Это позволило мячу сбавить скорость после передачи и залететь мне за спину. Я увидел, что вокруг меня никого не было, поэтому прыгнул и сложился. Этому голу придает вес то, что я нанес его голенью – это очень сложно».

Вспоминая вообще все голы в карьере, Руни говорит, что любимый не этот: «Он классный, но лучший я забил «Уигану». Там я идеально отозвался на передачу Рафаэля, классно приготовился к удару и классно пробил».