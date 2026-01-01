Майка Ричардс

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Майка Ричардс – о расизме: «Когда я прохожу мимо, женщины берут сумку в руки покрепче»
#Майка Ричардс
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«До этого такое я забивал еще в школе». Главный гол в жизни Руни
#Уэйн Руни
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