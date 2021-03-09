Мужчины в костюмах проникли на стадион «Фулхэма» и закрепили под тумбой для ТВ телефон. Возможно, чтобы подслушать Рио Фердинанда
Третьего марта, за день до игры «Фулхэма» и «Тоттенхэма» произошел случай, который заставил клубы АПЛ усилить безопасность на стадионах.
Камеры видеонаблюдения показали, что на стадион «Фулхэма» «Крейвен Коттедж» проникли двое мужчин в костюмах. Оказалось, что они прикрепили под стол для телекомпании BT Sport телефон. Сотрудники стадиона заметили телефон незадолго до матча и вызвали полицию.
Пока она никого не арестовывала. Daily Mail пишет, что эти двое мужчин даже не были допрошены полицией. А легко проникнуть на стадион они смогли благодаря ослабленной на фоне пандемии системе безопасности.
«Фулхэм» уже заявил, что помогает полиции с расследованием:
«Пока изучаются обстоятельства, как эти мужчины проникли на стадион, и есть ли в их действиях что-то криминальное».
А вот BT Sport отказалась давать комментарии медиа.
У полиции есть несколько версий, зачем к нижней части стола BT Sport был прикреплен телефон.
Шантаж или попытка получить скандальное аудио. Самый известный эксперт, который работал на том матче, – Рио Фердинанд. Возможно, телефон был нужен, чтобы его, ведущего и других экспертов прослушивать, когда они разговаривали во внеэфирное время. А уже потом либо разместить в интернете что-то скандальное, либо шантажировать записями.
Две другие версии – терроризм и действия мошенников, которые занимаются ставками. Но пока у полиции только предположения.
Известен случай, когда в конце 90-х на матчи АПЛ специально приезжали мошенники из Малайзии, которые были частью преступного синдиката. Они в нужный для себя момент выводили из строя прожекторы. И тогда матч на некоторое время останавливался. По старым правилам в Азии, матч считается сыгранным. И нужная ставка сыграла.
Прожекторы выключались дистанционно, а малазийцы платили охранникам 20 тысяч фунтов, чтобы он не обращал внимания на их действия.
В современных условиях такое вряд ли возможно, но полиция не исключает, что телефон под столом BT Sport – способ каким-то образом саботировать игру в интересах нелегальных букмекеров.