Мужчины в костюмах проникли на стадион «Фулхэма» и закрепили под тумбой для ТВ телефон. Возможно, чтобы подслушать Рио Фердинанда

Третьего марта, за день до игры «Фулхэма» и «Тоттенхэма» произошел случай, который заставил клубы АПЛ усилить безопасность на стадионах.

Камеры видеонаблюдения показали, что на стадион «Фулхэма» «Крейвен Коттедж» проникли двое мужчин в костюмах. Оказалось, что они прикрепили под стол для телекомпании BT Sport телефон. Сотрудники стадиона заметили телефон незадолго до матча и вызвали полицию.