Пробежал один полполя и всадил хет-трик – так гений Оршич вышиб «Тоттенхэм» из Лиги Европы 🐆

И даже здесь не увидеть всей красоты – момент включен позже. Оршич стартовал прямо с середины поля и успел обойти защитника, а через несколько секунд четко исполнил. Это был победный гол «Динамо». «Тоттенхэм» на него не отреагировал, а даже мог пропустить больше.

• Что испытывают фанаты «Тоттенхэма» – знают в «Аталанте», которая дебютировала в Лиге чемпионов (сезон-2019/20) как раз с того, что получила три от Оршича. Тяжело за ним было смотреть и тем, кто болел за российские команды – забивал он в этом сезоне и ЦСКА, и «Краснодару».

• «Динамо», как мы помним, из Лиги Европы выбило обоих – помешало выйти из группы ЦСКА и устранило «Краснодар» в плей-офф.

• Ответную игру против «Тоттенхэма» «Динамо» проводило без главного тренера Зорана Мамича. Причина очень нестандартная – тюремный срок. Еще несколько лет назад против него было открыто дело, но срок за мошенничество он получил только сейчас. Мамич подал в отставку, заменял его Дамир Кржнар из тренерского штаба.

Тренер «Динамо» попал в тюрьму за пару дней до Лиги Европы. Его брат (тоже получил срок) обвиняет в соучастии Модрича и Ловрена