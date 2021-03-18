Пробежал один полполя и всадил хет-трик – так гений Оршич вышиб «Тоттенхэм» из Лиги Европы 🐆
Единственная сенсация стадии 1/8 финала Лиги Европы – вылет «Тоттенхэма» от загребского «Динамо». «Тоттенхэм» выиграл первый матч 2:0 и всухую отыграл первый час игры в Загребе.
И все равно вылетел.
На 62-й минуте полузащитник «Динамо» Мислав Оршич заколотил такую красоту:
Вылет все равно грозил – нужно было забивать еще. Оршич и забил на 83-й минуте, так игра перешла в овертайм.
И там случилось вот что:
И даже здесь не увидеть всей красоты – момент включен позже. Оршич стартовал прямо с середины поля и успел обойти защитника, а через несколько секунд четко исполнил. Это был победный гол «Динамо». «Тоттенхэм» на него не отреагировал, а даже мог пропустить больше.
• Что испытывают фанаты «Тоттенхэма» – знают в «Аталанте», которая дебютировала в Лиге чемпионов (сезон-2019/20) как раз с того, что получила три от Оршича. Тяжело за ним было смотреть и тем, кто болел за российские команды – забивал он в этом сезоне и ЦСКА, и «Краснодару».
• «Динамо», как мы помним, из Лиги Европы выбило обоих – помешало выйти из группы ЦСКА и устранило «Краснодар» в плей-офф.
• Ответную игру против «Тоттенхэма» «Динамо» проводило без главного тренера Зорана Мамича. Причина очень нестандартная – тюремный срок. Еще несколько лет назад против него было открыто дело, но срок за мошенничество он получил только сейчас. Мамич подал в отставку, заменял его Дамир Кржнар из тренерского штаба.
Тренер «Динамо» попал в тюрьму за пару дней до Лиги Европы. Его брат (тоже получил срок) обвиняет в соучастии Модрича и Ловрена
• «Динамо» продолжает успешный сезон – клуб лидирует в хорватском чемпионате и сыграет в четвертьфинале Лиги Европы. У «Тоттенхэма» хватает проблем – ранний вылет из еврокубка, шесть поражений в десяти последних матчах АПЛ, там же – восьмое место с шестиочковым отставанием от зоны Лиги чемпионов (но при двух матчах в запасе).
• Жозе Моуринью во втором сезоне подряд вылетел с «Тоттенхэмом», проиграв крупно. Год назад – от «Лейпцига» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1, затем 0:3).