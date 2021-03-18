Мислав Оршич
Лига Европы
Футбол
Тоттенхэм
Динамо З
Поделиться:
Комментарии:
0
#Мислав Оршич #Лига Европы #Футбол #Тоттенхэм #Динамо З

Пробежал один полполя и всадил хет-трик – так гений Оршич вышиб «Тоттенхэм» из Лиги Европы 🐆

вчера, 23:59

Твиттер загребского «Динамо»

Единственная сенсация стадии 1/8 финала Лиги Европы – вылет «Тоттенхэма» от загребского «Динамо». «Тоттенхэм» выиграл первый матч 2:0 и всухую отыграл первый час игры в Загребе.

И все равно вылетел.

Матч завершен
Динамо
Загреб
Оршич 62
Оршич 83
Оршич 106
3:0
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон

На 62-й минуте полузащитник «Динамо» Мислав Оршич заколотил такую красоту:

Вылет все равно грозил – нужно было забивать еще. Оршич и забил на 83-й минуте, так игра перешла в овертайм.

И там случилось вот что:

И даже здесь не увидеть всей красоты – момент включен позже. Оршич стартовал прямо с середины поля и успел обойти защитника, а через несколько секунд четко исполнил. Это был победный гол «Динамо». «Тоттенхэм» на него не отреагировал, а даже мог пропустить больше.

• Что испытывают фанаты «Тоттенхэма» – знают в «Аталанте», которая дебютировала в Лиге чемпионов (сезон-2019/20) как раз с того, что получила три от Оршича. Тяжело за ним было смотреть и тем, кто болел за российские команды – забивал он в этом сезоне и ЦСКА, и «Краснодару».

• «Динамо», как мы помним, из Лиги Европы выбило обоих – помешало выйти из группы ЦСКА и устранило «Краснодар» в плей-офф.

• Ответную игру против «Тоттенхэма» «Динамо» проводило без главного тренера Зорана Мамича. Причина очень нестандартная – тюремный срок. Еще несколько лет назад против него было открыто дело, но срок за мошенничество он получил только сейчас. Мамич подал в отставку, заменял его Дамир Кржнар из тренерского штаба.

Тренер «Динамо» попал в тюрьму за пару дней до Лиги Европы. Его брат (тоже получил срок) обвиняет в соучастии Модрича и Ловрена

www.imago-images.de / Global Look Press

• «Динамо» продолжает успешный сезон – клуб лидирует в хорватском чемпионате и сыграет в четвертьфинале Лиги Европы. У «Тоттенхэма» хватает проблем – ранний вылет из еврокубка, шесть поражений в десяти последних матчах АПЛ, там же – восьмое место с шестиочковым отставанием от зоны Лиги чемпионов (но при двух матчах в запасе).

• Жозе Моуринью во втором сезоне подряд вылетел с «Тоттенхэмом», проиграв крупно. Год назад – от «Лейпцига» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1, затем 0:3).

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Трофеи Лиги Европы и чемпионата мира придумал один дизайнер. Он на неделю запирался в комнате и рисовал макет
От такого видео станет больно: игрок «Рейнджерс» в прыжке ударил вратаря ногой в лицо
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Мислав Оршич
#Лига Европы
#Футбол
#Тоттенхэм
#Динамо З