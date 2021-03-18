Трофеи Лиги Европы и чемпионата мира придумал один дизайнер. Он на неделю запирался в комнате и рисовал макет

Расскажите о трофее Лиги Европы

Его стандартные характеристики:

Вес – 15 кг.

Высота – 65 см.

Ширина – 33 см.

Глубина – 23 см.

Выполнен кубок Лиги Европы из серебра. Этот трофей изготавливают рабочие из миланской мастерской Bertoni – они же делают кубки для ЧМ, Суперкубка УЕФА и других топовых европейских турниров. Главное отличие от кубка за победу в ЛЕ – у него нет ручек (дальше сам дизайнер объяснит, почему).

На нижней части трофея изображены футболисты, которые борются за мяч. На самом деле они, по замыслу, поддерживают огромную конструкцию-спортивную культуру, которая объединена логотипом УЕФА.

Оригинальный трофей всегда находится в штаб-квартире УЕФА, а его полноразмерная копия вручается клубу-победителю турнира. Любой клуб, выигравший Лигу Европы три раза подряд или в общей сложности пять раз, получает оригинал на вечное хранение. После чего мастерская делает для УЕФА новый вариант.

Этот трофей придумал дизайнер Сильвио Гаццанига под Кубок УЕФА в 1972 году. Его сын Джорджо объяснял: «Отец хотел объединить силу и энергию. Люди должны видеть борьбу и преодоление препятствий у основания трофея и понимать его величественность у его вершины».