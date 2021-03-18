Трофеи Лиги Европы и чемпионата мира придумал один дизайнер. Он на неделю запирался в комнате и рисовал макет
Расскажите о трофее Лиги Европы
Его стандартные характеристики:
- Вес – 15 кг.
- Высота – 65 см.
- Ширина – 33 см.
- Глубина – 23 см.
Выполнен кубок Лиги Европы из серебра. Этот трофей изготавливают рабочие из миланской мастерской Bertoni – они же делают кубки для ЧМ, Суперкубка УЕФА и других топовых европейских турниров. Главное отличие от кубка за победу в ЛЕ – у него нет ручек (дальше сам дизайнер объяснит, почему).
На нижней части трофея изображены футболисты, которые борются за мяч. На самом деле они, по замыслу, поддерживают огромную конструкцию-спортивную культуру, которая объединена логотипом УЕФА.
Оригинальный трофей всегда находится в штаб-квартире УЕФА, а его полноразмерная копия вручается клубу-победителю турнира. Любой клуб, выигравший Лигу Европы три раза подряд или в общей сложности пять раз, получает оригинал на вечное хранение. После чего мастерская делает для УЕФА новый вариант.
Этот трофей придумал дизайнер Сильвио Гаццанига под Кубок УЕФА в 1972 году. Его сын Джорджо объяснял: «Отец хотел объединить силу и энергию. Люди должны видеть борьбу и преодоление препятствий у основания трофея и понимать его величественность у его вершины».
Дизайнер трофея ЛЕ придумал кубок ЧМ. Он обдумывал макет несколько дней, не выходя из комнаты
Сильвио Гаццанига родился в январе 1921-го. В юношестве он изучал архитектуру, а после окончания школы поступил в университет на промышленного скульптора. В 1953 году он пришел на работу в трофейную мастерскую Bertoni и дошел там до статуса креативного директора.
Гаццанигу никогда не интересовал технический процесс создания трофеев (то есть обработка металла и изготовление корпуса по шаблону). Его всегда привлекала возможность придумывать кубки, это и сделало его популярным. За 60+ лет карьеры он придумал кубок чемпионата мира, Лиги Европы, Суперкубок УЕФА.
Истории о Гаццаниге и трофеях:
🏆 В 1971 году ФИФА объявила конкурс для дизайнеров о создании нового кубка за победу на чемпионате мира. Гаццанига сразу же отправил заявку на участие, а сам заперся на неделю в своей комнате и придумывал дизайн.
«Я все пробовал, экспериментировал, думал о новом. Я мечтал, чтобы мой дизайн использовали при создании кубка мира. Приз Жюля Риме был образцом создания кубков в конце XIX века и начала XX. Мой вариант был отображением современных идей.
Я горжусь своим дизайном. В нем я передаю: человек – герой. Но он не один, потому что в каждом матче участвуют две команды. Две воли противостоят друг другу и действуют вместе. Энергия, сила, динамика, резкость, ловкость, скорость, успех, достижение, победа, триумф. Все это должно было повернуться и охватить мир, который стоит над каждым человеком».
🏆 У Гаццаниги было три варианта макета кубка Лиги Европы. Тот, что он в итоге показал УЕФА, он практически выбрал наугад.
🏆 Франц Беккенбауэр первый поднял кубок мира по дизайну Гаццаниги после победы в финале ЧМ-1974. Дизайнер приехал на тот матч, а после встретился с Беккенбауэром. Тот сказал: «Благодарю вас за работу. Это очень приятный трофей. Я поднял над собой не только награду за победу, но и символ нового времени». Гаццанига сказал, что заплакал после этих слов.
🏆 Лоттар Маттеус поднял трофей в 1990-м. Потом говорил: «Я боялся уронить его. Он завораживал. Он был невероятном красивым».
🏆 Все свои трофеи Гаццанига создавал с одним желанием – изобразить единство культуры, спорта и человечества.
🏆 Гаццанига говорил, что у него был огромный соблазн сделать трофей Суперкубка УЕФА без ручек. В итоге он на стадии лепки прикрепил две, но сделал их прилегающими к самому корпусу. Его единственный трофей без ручек – за победу в Кубке УЕФА/Лигу Европы. Он объяснял: «Я хотел сделать что-то отличное от обычного понимания кубка».
🏆 Однажды Гаццанигу спросили, какой его любимый трофей. Ответ ожидаемый: «Никакой. Все делали меня популярным. Все приносили популярность моей мастерской. Важны не сами трофеи, а их результат, эмоции, которые я вкладывал в них».
🏆 В 2017-м власти Милана выгравировали его имя на стеле с почетными жителями города. За год до этого Гаццанига умер в возрасте 95 лет.