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Марсель Рис
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#УЕФА #Футбол #Лига чемпионов #Лига Европы #Лига наций #Марсель Рис

Кубок Лиги чемпионов уже 11 лет гравирует один человек. Он работает в полной тишине и совсем не общается с игроками

04 сентября, 13:29
Илья Егоров

Обычная сцена из всех трансляций европейских футбольных финалов. После завершения матчей и нескольких отснятых минут празднований камера выхватывает сцену, на которой специальный человек наносит гравировку на кубок.

Так это выглядит:

твиттер УЕФА

Кто этим занимается

До 2009 года у УЕФА не было стабильного гравировщика – каждый год эту работу выполняли разные люди. Но с римского финала ЛЧ, в котором «Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед», этим занимается швейцарец Марсель Рис.

Он работает гравировщиком с 2001 года. Рис – специалист по листовой стали и лазерной гравировке. В 2008-м УЕФА связался с его компанией и предложил сотрудничество. Так Рис получил работу в УЕФА.

Первые два года в обязанности Риса входила только гравировка на кубке ЛЧ. Дальше его подключали на работу в финале ЛЕ, ЧЕ и Лиги наций.

Как именно он гравирует кубки

Рис в интервью 24 Heures рассказывал, что получает копии кубков заранее (примерно за две-три недели), чтобы подготовить трафареты. Правда, к первому финалу Лиги наций ему дали оригинал – потому что УЕФА не подготовил копии.

Рис самостоятельно рисует трафареты – он не доверяет эту работу никому, хотя УЕФА предлагал ему помощника. Из-за огромной ответственности он делает их по несколько комплектов. Так во время поездки в Берлин на финал ЛЧ-2015 («Барса» вынесла «Ювентус» – 3:1) основные повредились, и Рис использовал запасные.

«Обычно я смотрю первые таймы всех финалов, а после отправляюсь в техническое помещение. Я работаю в условиях полнейшей тишины. В этой комнате даже нет телевизора. Сразу же после финального свистка туда заходит телевизионщик с камерой и специальный делегат УЕФА, который сообщает мне результат».

УЕФА говорит, что Рис начинает подготовку за два часа до матча: раскладывает трафареты и оборудование на отдельном столе, рядом ставит кубок. Потом – уходит на поле и закрывает помещение на личный ключ. Туда Рис возвращается после перерыва: прогревает оборудование, проверяет его на резервных металлических листах и просто готовится.

augenklick/Fotoagentur SVEN SIMO/Global Look Press

«За десять лет работы я увидел рядом с собой столько звезд футбола. Но УЕФА не рекомендовал мне общаться с ними и делать селфи. Я – официальное лицо, я на работе. Зато на финалах я познакомился со знаменитостями. Например, с певицей Зарой Ларссон и принцем Уильямом».

Главные сложности этой работы

🕘 Время. У Риса есть всего 10-15 минут, чтобы выгравировать имя победителя и подготовить кубок. Все буквы на трафаретах Риса легкие для гравировки. Дополнительные минуты требуются, если побеждает команда с длинным названием.

🔪 Стресс. В тот момент, когда он наносит буквы на кубок, его снимает камера – это в прямом эфире видят в среднем 200 миллионов зрителей по всему миру. «В такие моменты важно не волноваться и прямо держать трафарет. Я заранее прошу корреспондента не делать резких движений, чтобы не сбивать меня».

🛬 Проблемы с перевозкой. В аэропортах сотрудники службы безопасности часто задают ему вопросы про багаж: там оборудование и копии кубков. Приходится объясняться, показывать документы на все и аккредитацию УЕФА.

Раньше Рис летал в бизнес-классе, сейчас часто пересаживается в эконом – говорит, что не понимает смысла в этой роскоши. С собой он обычно везет минимум три огромных сумки.

В 2015-м он из Швейцарии вместе со всем оборудованием ехал на машине до Берлина. Из-за повреждения трафаретов он больше переезды на авто себе не позволяет.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Тексты про кубки:
Эрнандес надел на голову кубок Лиги чемпионов. Это отсылка к жесту другого француза, который тоже взял ЛЧ за «Баварию»
Ох, еще один клуб уронил кубок. Но «Арсеналу» повезло: просто отлетела съемная подставка
«Зенит» так радовался победе в финале, что разбил кубок. Упс 🙆🏻‍♂️
«Зенит» получит новый кубок РПЛ: из него нельзя пить, а дизайн делала студия Лебедева
Комментарии (1)
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Василий Попович
04 сентября, 18:06

Эх, а на кубок России гравировку не нанесешь(

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