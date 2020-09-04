Кубок Лиги чемпионов уже 11 лет гравирует один человек. Он работает в полной тишине и совсем не общается с игроками
Обычная сцена из всех трансляций европейских футбольных финалов. После завершения матчей и нескольких отснятых минут празднований камера выхватывает сцену, на которой специальный человек наносит гравировку на кубок.
Так это выглядит:
Кто этим занимается
До 2009 года у УЕФА не было стабильного гравировщика – каждый год эту работу выполняли разные люди. Но с римского финала ЛЧ, в котором «Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед», этим занимается швейцарец Марсель Рис.
Он работает гравировщиком с 2001 года. Рис – специалист по листовой стали и лазерной гравировке. В 2008-м УЕФА связался с его компанией и предложил сотрудничество. Так Рис получил работу в УЕФА.
Первые два года в обязанности Риса входила только гравировка на кубке ЛЧ. Дальше его подключали на работу в финале ЛЕ, ЧЕ и Лиги наций.
Как именно он гравирует кубки
Рис в интервью 24 Heures рассказывал, что получает копии кубков заранее (примерно за две-три недели), чтобы подготовить трафареты. Правда, к первому финалу Лиги наций ему дали оригинал – потому что УЕФА не подготовил копии.
Рис самостоятельно рисует трафареты – он не доверяет эту работу никому, хотя УЕФА предлагал ему помощника. Из-за огромной ответственности он делает их по несколько комплектов. Так во время поездки в Берлин на финал ЛЧ-2015 («Барса» вынесла «Ювентус» – 3:1) основные повредились, и Рис использовал запасные.
«Обычно я смотрю первые таймы всех финалов, а после отправляюсь в техническое помещение. Я работаю в условиях полнейшей тишины. В этой комнате даже нет телевизора. Сразу же после финального свистка туда заходит телевизионщик с камерой и специальный делегат УЕФА, который сообщает мне результат».
УЕФА говорит, что Рис начинает подготовку за два часа до матча: раскладывает трафареты и оборудование на отдельном столе, рядом ставит кубок. Потом – уходит на поле и закрывает помещение на личный ключ. Туда Рис возвращается после перерыва: прогревает оборудование, проверяет его на резервных металлических листах и просто готовится.
«За десять лет работы я увидел рядом с собой столько звезд футбола. Но УЕФА не рекомендовал мне общаться с ними и делать селфи. Я – официальное лицо, я на работе. Зато на финалах я познакомился со знаменитостями. Например, с певицей Зарой Ларссон и принцем Уильямом».
Главные сложности этой работы
🕘 Время. У Риса есть всего 10-15 минут, чтобы выгравировать имя победителя и подготовить кубок. Все буквы на трафаретах Риса легкие для гравировки. Дополнительные минуты требуются, если побеждает команда с длинным названием.
🔪 Стресс. В тот момент, когда он наносит буквы на кубок, его снимает камера – это в прямом эфире видят в среднем 200 миллионов зрителей по всему миру. «В такие моменты важно не волноваться и прямо держать трафарет. Я заранее прошу корреспондента не делать резких движений, чтобы не сбивать меня».
🛬 Проблемы с перевозкой. В аэропортах сотрудники службы безопасности часто задают ему вопросы про багаж: там оборудование и копии кубков. Приходится объясняться, показывать документы на все и аккредитацию УЕФА.
Раньше Рис летал в бизнес-классе, сейчас часто пересаживается в эконом – говорит, что не понимает смысла в этой роскоши. С собой он обычно везет минимум три огромных сумки.
В 2015-м он из Швейцарии вместе со всем оборудованием ехал на машине до Берлина. Из-за повреждения трафаретов он больше переезды на авто себе не позволяет.
Эх, а на кубок России гравировку не нанесешь(