Кубок Лиги чемпионов уже 11 лет гравирует один человек. Он работает в полной тишине и совсем не общается с игроками

Кто этим занимается

До 2009 года у УЕФА не было стабильного гравировщика – каждый год эту работу выполняли разные люди. Но с римского финала ЛЧ, в котором «Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед», этим занимается швейцарец Марсель Рис.

Он работает гравировщиком с 2001 года. Рис – специалист по листовой стали и лазерной гравировке. В 2008-м УЕФА связался с его компанией и предложил сотрудничество. Так Рис получил работу в УЕФА.

Первые два года в обязанности Риса входила только гравировка на кубке ЛЧ. Дальше его подключали на работу в финале ЛЕ, ЧЕ и Лиги наций.