Моуринью вернулся на пресс-конференцию для македонца, который просил фото ради умершего отца
«Тоттенхэм» сыграет с македонской «Шкендией» в Лиге Европы. Перед игрой Жозе Моуринью проводил пресс-конференцию в зуме.
Игор Александрович, один из македонских журналистов, не успел задать вопрос, чему очень расстроился. У него умер отец, который боготворил Моуринью. Узнав об этом, пресс-служба «Тоттенхэма» организовала встречу: Жозе вернулся для ответа на вопрос.
Александрович сказал: «Когда мой отец был очень болен, то сказал мне сфотографироваться с вами, если представится такая возможность. Он воспитывал меня, как вы, когда были тренером любой команды, психологически – при победах и поражениях. Он очень вас уважал.
Если вы позволите сделать с вами фото, я поставлю его на место упокоения моего отца. Если матч хорошо сложится для вас, вы это позволите?»
Моуринью был очень смущен. Он ответил:
«Большое спасибо. Фото никак не будет зависеть от результата. Давайте сделаем. Если мы сможем встретиться перед игрой или даже проще – в отеле. Или после игры. Мне будет очень приятно с вами сфотографироваться. Честь вашему отцу и уважение за такое отношение ко мне. Я такого не заслуживаю».
Вероятно, история будет продолжена. Матч состоится 24 сентября в Скопье на стадионе «Тоше Проески». Кстати, Моуринью уже приезжал туда с «МЮ» и проиграл Суперкубок УЕФА «Реалу» в 2017-м.