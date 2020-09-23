Моуринью вернулся на пресс-конференцию для македонца, который просил фото ради умершего отца

«Тоттенхэм» сыграет с македонской «Шкендией» в Лиге Европы. Перед игрой Жозе Моуринью проводил пресс-конференцию в зуме.

Игор Александрович, один из македонских журналистов, не успел задать вопрос, чему очень расстроился. У него умер отец, который боготворил Моуринью. Узнав об этом, пресс-служба «Тоттенхэма» организовала встречу: Жозе вернулся для ответа на вопрос.

Александрович сказал: «Когда мой отец был очень болен, то сказал мне сфотографироваться с вами, если представится такая возможность. Он воспитывал меня, как вы, когда были тренером любой команды, психологически – при победах и поражениях. Он очень вас уважал.

Если вы позволите сделать с вами фото, я поставлю его на место упокоения моего отца. Если матч хорошо сложится для вас, вы это позволите?»

Моуринью был очень смущен. Он ответил:

«Большое спасибо. Фото никак не будет зависеть от результата. Давайте сделаем. Если мы сможем встретиться перед игрой или даже проще – в отеле. Или после игры. Мне будет очень приятно с вами сфотографироваться. Честь вашему отцу и уважение за такое отношение ко мне. Я такого не заслуживаю».