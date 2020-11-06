Гарет Бэйл №9 Полузащитник Подписаться

Команда Тоттенхэм

Возраст 31

Рост 186

Вес 81

Он очень хотел сыграть на Олимпиаде-2012 за Великобританию, но так туда и не поехал. Сообщалось, что в последний момент получил травму спины. Но в «Тоттенхэме» он играл в товарищеских матчах, когда Великобритания проводила игры на Олимпиаде. Отреагировал даже Зепп Блаттер: «Если клуб не отпускает игрока на Олимпиаду, то федерация вправе обратиться в ФИФА с жалобой. По существующим нормам, Бэйла могут дисквалифицировать на время проведения Олимпиады». Тренировавший «Тоттенхэм» Андре Виллаш-Боаш ответил, что Бэйл просто поправился быстрее, чем ожидалось.