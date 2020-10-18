Агуэро взял за шею девушку-судью. Теперь фанаты ругаются и просят тегать полицию

Кажется, что Агуэро просто положил руку на спину арбитру. Нет, через мгновение он переместит ее в сторону шеи.

Гвардиола сразу же защитил Агуэро:

«Да ладно вам. Серхио – один из прекраснейших людей, которых я когда-либо встречал в своей жизни. Лучше обратите внимание на другие проблемы, а не на эту».

Изначально Daily Mail вбросили, что Агуэро могут дисквалифицировать за эту выходку. Чуть позже корреспондент The Guardian Джейми Джексон опроверг эту информацию.

В соцсетях фанаты разделились на две стороны. Одни говорят, что Агуэро жестко не прав в этой ситуации:

1. «Вау, послушайте, что Агуэро говорит арбитру. Это заслуживает дисквалификации».

2. «Срочная просьба любому добропорядочному фанату. Пожалуйста, отмечайте аккаунты полиции, когда вы говорите об Агуэро. Его поведение было жутким и снисходительным. Мы не должны допускать такое в 2020-м».

3. «Для тех, кто не защищает Агуэро: вспомните, что Ди Марию за похожий эпизод удалили в матче АПЛ. А там была всего лишь шутка».

4. «С каждым разом, как я пересматриваю этот эпизод, мне становится хуже. У этого поступка Агуэро должны быть последствия».

5. «Поступок Агуэро ужасен. Он не должен трогать арбитра. Он никого не должен хватать за шею. Да и вообще: повторил бы он такое с арбитром-мужчиной?»

Но есть и те, кто защищают Агуэро:

Майка Ричардс сказал: «Я думаю, здесь нет никакого злого умысла. Но Агуэро должен внимательно следить за своими действиями».