Агуэро взял за шею девушку-судью. Теперь фанаты ругаются и просят тегать полицию
Один из самых спорных моментов матча «Манчестер Сити» и «Арсенала» случился в конце первого тайма. Защитник «Арсенала» Габриэль Магальяес выиграл аут, что очень не понравилось Марезу и Агуэро.
В том матче одним из боковых арбитров была девушка Сиан Мэсси-Эллис. Это первая девушка, работавшая на матче АПЛ; первая англичанка, которая работала в футбольном матче между двумя мужскими командами; первая девушка, работавшая на матче Суперкубка Англии.
Марез не спорил с ней по эпизоду: развернулся и ушел. А Агуэро сначала немного поспорил, а потом спокойно положил руку на шею.
Как это было:
Кажется, что Агуэро просто положил руку на спину арбитру. Нет, через мгновение он переместит ее в сторону шеи.
Гвардиола сразу же защитил Агуэро:
«Да ладно вам. Серхио – один из прекраснейших людей, которых я когда-либо встречал в своей жизни. Лучше обратите внимание на другие проблемы, а не на эту».
Изначально Daily Mail вбросили, что Агуэро могут дисквалифицировать за эту выходку. Чуть позже корреспондент The Guardian Джейми Джексон опроверг эту информацию.
В соцсетях фанаты разделились на две стороны. Одни говорят, что Агуэро жестко не прав в этой ситуации:
1. «Вау, послушайте, что Агуэро говорит арбитру. Это заслуживает дисквалификации».
2. «Срочная просьба любому добропорядочному фанату. Пожалуйста, отмечайте аккаунты полиции, когда вы говорите об Агуэро. Его поведение было жутким и снисходительным. Мы не должны допускать такое в 2020-м».
3. «Для тех, кто не защищает Агуэро: вспомните, что Ди Марию за похожий эпизод удалили в матче АПЛ. А там была всего лишь шутка».
4. «С каждым разом, как я пересматриваю этот эпизод, мне становится хуже. У этого поступка Агуэро должны быть последствия».
5. «Поступок Агуэро ужасен. Он не должен трогать арбитра. Он никого не должен хватать за шею. Да и вообще: повторил бы он такое с арбитром-мужчиной?»
Но есть и те, кто защищают Агуэро:
Майка Ричардс сказал: «Я думаю, здесь нет никакого злого умысла. Но Агуэро должен внимательно следить за своими действиями».
«Не могу ничего предъявить Агуэро. Он просто эмоциональный парень, который и раньше трогал судей».