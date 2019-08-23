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Серхио Агуэро
№10
Нападающий
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Команда
Манчестер Сити
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
2 июня 1988 (31) год
Рост
172
Вес
74
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Ман Сити» убирают из ЛЧ. Это окончательно? А «ПСЖ» – следующий? Что дальше делать Пепу?
#Манчестер Сити
14 февраля, 23:29
Звучит как бред, но на самом деле правда. Топ-тред о странных фактах в футболе
#Футбол
01 мая, 11:40
Звезд АПЛ спасают большие дворы. У них там целые спортзалы и поля
#АПЛ
29 апреля, 19:52
Как живет пацан, который одновременно сын Агуэро, внук Марадоны и крестник Месси
#Бенджамин Агуэро
28 апреля, 19:35
Как стать лучшим форвардом в сильной лиге? Дождаться 29 лет!
#Футбол
20 января, 20:50
11 лет назад Месси выиграл единственный трофей с Аргентиной. Вот как это получилось
#Лионель Месси
23 августа 2019, 21:02
В АПЛ тоже ввели VAR. И сразу новые споры
#Манчестер Сити
10 августа 2019, 17:25
Месси постоянно обыгрывает Агуэро в FIFA и злится, когда он допоздна смотрит телевизор. Почему это так мило?
#Лионель Месси
05 июля 2019, 17:14
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