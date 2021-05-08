Агуэро хотел по-пижонски повторить рекорд Руни. А в итоге попал в мемы 🤡

«Манчестер Сити» – «Челси», репетиция финала Лиги чемпионов. В первом тайме «Ман Сити» мог решить все задачи и создать комфортное преимущество. Но этому помешал Агуэро.

Первый момент: атака «Манчестер Сити» с фланга. В центр полетела передача на Стерлинга, которую чуть было не украл Агуэро – но он вовремя притормозил, и Стерлинг забил.

Второй момент: он случился уже в добавленное время. Арбитр Энтони Тэйлор назначил пенальти за игру рукой Рюдигера. К точке подошел Агуэро. И пробил паненкой, которую поймал Эдуард Менди.

Фрагмент безобразного удара Агуэро: