Агуэро хотел по-пижонски повторить рекорд Руни. А в итоге попал в мемы 🤡
«Манчестер Сити» – «Челси», репетиция финала Лиги чемпионов. В первом тайме «Ман Сити» мог решить все задачи и создать комфортное преимущество. Но этому помешал Агуэро.
Первый момент: атака «Манчестер Сити» с фланга. В центр полетела передача на Стерлинга, которую чуть было не украл Агуэро – но он вовремя притормозил, и Стерлинг забил.
Второй момент: он случился уже в добавленное время. Арбитр Энтони Тэйлор назначил пенальти за игру рукой Рюдигера. К точке подошел Агуэро. И пробил паненкой, которую поймал Эдуард Менди.
Фрагмент безобразного удара Агуэро:
Это худший сезон для Агуэро в плане голов в АПЛ – всего лишь два мяча в Премьер-лиге. Первый забил в середине марта. Второй – в первый день мая. В матче против «Челси» он мог забить третий гол и повторить рекорд Уэйна Руни.
Руни провел 13 лет в «Манчестер Юнайтед» и забил 183 мяча – он лидер по числу голов за одну команду. Агуэро – его ближайший преследователь с 182 голами. Но в матче против «Челси» сравняться с Руни у Агуэро не получилось.
Вместо этого – пачка мемов про удар Агуэро.
«Гвардиола: «Почему ты так пробил?»
Агуэро: «Прикольно же».
«Агуэро пересматривает хайлайт с его промахом».
«Гвардиола, оценивающий поступок Агуэро».
Почему Агуэро помешал команде? Во втором тайме «Челси» сравнял счет и отложил чемпионство «Ман Сити».