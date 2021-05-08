Серхио Агуэро
АПЛ
Челси
Манчестер Сити
Поделиться:
Комментарии:
0
#Серхио Агуэро #АПЛ #Манчестер Сити #Челси

Агуэро хотел по-пижонски повторить рекорд Руни. А в итоге попал в мемы 🤡

08 мая, 21:18

www.imago-images.de/Global Look Press

«Манчестер Сити»«Челси», репетиция финала Лиги чемпионов. В первом тайме «Ман Сити» мог решить все задачи и создать комфортное преимущество. Но этому помешал Агуэро.

Первый момент: атака «Манчестер Сити» с фланга. В центр полетела передача на Стерлинга, которую чуть было не украл Агуэро – но он вовремя притормозил, и Стерлинг забил.

Второй момент: он случился уже в добавленное время. Арбитр Энтони Тэйлор назначил пенальти за игру рукой Рюдигера. К точке подошел Агуэро. И пробил паненкой, которую поймал Эдуард Менди.

Фрагмент безобразного удара Агуэро:

Это худший сезон для Агуэро в плане голов в АПЛ – всего лишь два мяча в Премьер-лиге. Первый забил в середине марта. Второй – в первый день мая. В матче против «Челси» он мог забить третий гол и повторить рекорд Уэйна Руни.

Руни провел 13 лет в «Манчестер Юнайтед» и забил 183 мяча – он лидер по числу голов за одну команду. Агуэро – его ближайший преследователь с 182 голами. Но в матче против «Челси» сравняться с Руни у Агуэро не получилось.

Вместо этого – пачка мемов про удар Агуэро.

«Гвардиола: «Почему ты так пробил?»

Агуэро: «Прикольно же».

«Агуэро пересматривает хайлайт с его промахом».

«Гвардиола, оценивающий поступок Агуэро».

Почему Агуэро помешал команде? Во втором тайме «Челси» сравнял счет и отложил чемпионство «Ман Сити».

Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Стерлинг 44
1:2
Матч завершен
Челси
Лондон
Зиеш 63
Алонсо 90
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Как живет пацан, который одновременно сын Агуэро, внук Марадоны и крестник Месси
Месси постоянно обыгрывает Агуэро в FIFA и злится, когда он допоздна смотрит телевизор. Почему это так мило?
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Серхио Агуэро
#АПЛ
#Манчестер Сити
#Челси