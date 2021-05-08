Манчестер Сити - Челси: 08 мая 2021 смотреть онлайн

Манчестер Сити
Манчестер
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Манчестер Сити - Челси: 08 мая 2021 смотреть онлайн

Челси
Лондон
АПЛ, 35 тур

АПЛ,

35 тур

Англия
8 мая 2021, 17:00 МСК
8.05.2021, 17:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
22
Менди
Бенжамин Менди
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
5
Стоунз
Джон Стоунз
3
Диаш
Рубен Диаш
27
Канселу
Жоау Канселу
16
Родри
Родри
20
Силва
Бернарду Силва
21
Торрес
Ферран Торрес
10
Агуэро
Серхио Агуэро
9
Жезус
Габриэль Жезус
Запасные
13
Стеффен
Зак Стеффен
-
2
Уокер
Кайл Уокер
-
11
Зинченко
Александр Зинченко
-
50
Гарсия
Эрик Гарсия
-
25
Фернандиньо
Фернандиньо
-
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
-
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
-
47
Фоден
Фил Фоден
-
26
Марез
Рияд Марез
-
Челси
мин
16
Менди
Эдуар Менди
21
Чилвел
Бен Чилвел
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
5
Жоржиньо
Жоржиньо
7
Канте
Н'Голо Канте
29
Хаверц
Кай Хаверц
19
Маунт
Мэйсон Маунт
10
Пулишич
Кристиан Пулишич
22
Зиеш
Хаким Зиеш
Запасные
1
Кепа
Кепа
-
3
Алонсо
Маркос Алонсо
-
15
Зума
Курт Зума
-
33
Эмерсон
Эмерсон
-
24
Джеймс
Рис Джеймс
-
17
Ковачич
Матео Ковачич
-
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
-
18
Жиру
Оливье Жиру
-
11
Вернер
Тимо Вернер
-

Прошлые матчи

03.01.2021 03 янв. 2021 вс 19:30
Челси
1 : 3
Манчестер Сити
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 19:30
Челси
1
Манчестер Сити
3
25.06.2020 25 июня 2020 чт 22:15
Челси
2 : 1
Манчестер Сити
25.06.2020 25 июня 2020 чт 22:15
Челси
2
Манчестер Сити
1
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 20:30
Манчестер Сити
2 : 1
Челси
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 20:30
Манчестер Сити
2
Челси
1
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 19:00
Манчестер Сити
6 : 0
Челси
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 19:00
Манчестер Сити
6
Челси
0
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 20:30
Челси
2 : 0
Манчестер Сити
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 20:30
Челси
2
Манчестер Сити
0
04.03.2018 04 марта 2018 вс 19:00
Манчестер Сити
1 : 0
Челси
04.03.2018 04 марта 2018 вс 19:00
Манчестер Сити
1
Челси
0
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 19:30
Челси
0 : 1
Манчестер Сити
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 19:30
Челси
0
Манчестер Сити
1
05.04.2017 05 апр. 2017 ср 22:00
Челси
2 : 1
Манчестер Сити
05.04.2017 05 апр. 2017 ср 22:00
Челси
2
Манчестер Сити
1
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 15:30
Манчестер Сити
1 : 3
Челси
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 15:30
Манчестер Сити
1
Челси
3
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 19:30
Челси
0 : 3
Манчестер Сити
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 19:30
Челси
0
Манчестер Сити
3
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 19:00
Челси
5 : 1
Манчестер Сити
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 19:00
Челси
5
Манчестер Сити
1
16.08.2015 16 авг. 2015 вс 18:00
Манчестер Сити
3 : 0
Челси
16.08.2015 16 авг. 2015 вс 18:00
Манчестер Сити
3
Челси
0
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 20:30
Челси
1 : 1
Манчестер Сити
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 20:30
Челси
1
Манчестер Сити
1
21.09.2014 21 сент. 2014 вс 18:00
Манчестер Сити
1 : 1
Челси
21.09.2014 21 сент. 2014 вс 18:00
Манчестер Сити
1
Челси
1
15.02.2014 15 февр. 2014 сб 20:15
Манчестер Сити
2 : 0
Челси
15.02.2014 15 февр. 2014 сб 20:15
Манчестер Сити
2
Челси
0
03.02.2014 03 февр. 2014 пн 22:59
Манчестер Сити
0 : 1
Челси
03.02.2014 03 февр. 2014 пн 22:59
Манчестер Сити
0
Челси
1
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 19:00
Челси
2 : 1
Манчестер Сити
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 19:00
Челси
2
Манчестер Сити
1
14.04.2013 14 апр. 2013 вс 18:00
Челси
1 : 2
Манчестер Сити
14.04.2013 14 апр. 2013 вс 18:00
Челси
1
Манчестер Сити
2
24.02.2013 24 февр. 2013 вс 16:30
Манчестер Сити
2 : 0
Челси
24.02.2013 24 февр. 2013 вс 16:30
Манчестер Сити
2
Челси
0
25.11.2012 25 нояб. 2012 вс 19:00
Челси
0 : 0
Манчестер Сити
25.11.2012 25 нояб. 2012 вс 19:00
Челси
0
Манчестер Сити
0

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