Новый игрок «Локо» из «Челси»: в три года был круче старших, мог закончить из-за проблем с судорогами, уже играл против «Краснодара»
Тино Анджорин – новый трансфер «Локомотива». Вкратце, что это за игрок:
- Ему 19 лет, он с шестилетнего возраста играл за «Челси».
- У него нигерийские корни, и он может выступать за эту сборную. Пока играет за английскую молодежку.
- Его позиция – центральный атакующий полузащитник. Может сыграть чуть ниже в центре, может отойти налево.
- В составе «Челси» – пять игр в четырех турнирах за последние пару лет.
- Качества игрока – сила, быстрота, при этом высокий игровой интеллект.
В футбол начал играть в 3,5 года
Об этом рассказывал его отец: «Когда ему было три с половиной года, он пошел потренироваться с шестилетними детьми. Он лучше обводил и сильнее бил, чем старшие ребята. Люди узнали о нем еще до того, как он научился писать свое имя».
Через три года – академия «Челси» и развитие карьеры. Хотя рос Анджорин в Пуле – городе, расположенном за 150 км от Лондона. Как он сам вспоминал, однажды в финале одного из детских турниров поле огородили оранжевым забором, так что это было похоже на маленький стадион. Анджорин грохнул в верхний угол с линии штрафной. После этого скаут «Челси» отправился поговорить с его отцом. «Никогда этого не забуду. С тех пор я не оглядывался назад».
Образцом для подражания был именно Лэмпард, поэтому особенной радостью уже во взрослой команде было тренироваться под его руководством.
В молодежке «Челси» выдал красивую серию
Три года назад здорово зажег, забивая почти в каждом матче:
Sky Sports писал об интересе к парню со стороны топ-клубов АПЛ и дортмундской «Боруссии», но Анджорин хотел играть именно за «Челси». Он говорил, что в академии клуба все друг другу как братья, и поддержка старших игроков – Абрахама, Маунта, Хадсона-Одои – очень помогала. Так росла уверенность.
Летом поймал коронавирус
На это жаловался и Томас Тухель: «Когда сезон закончился, мы договорились, что он останется на предсезонную подготовку и получит минуты, которых заслуживает. Перед первой товарищеской встречей тест Тино дал положительный результат».
Анджорин не мог выздороветь две недели, но потом начал тренироваться. И все же коронавирус сказался на кондициях.
Тухель выделял и его человеческие качества
«Очень милый парень. Очень скромный и в то же время полностью сосредоточенный, очень честный, когда с ним общаешься. С ним приятно работать. Стоит на земле обеими ногами на земле», – это тоже цитата Тухеля.
У него была проблема с судорогами во время матчей – были мысли об окончании карьеры
«Вероятно, это происходило из-за чересчур быстрого развития организма. «Было время, когда я задавался вопросом, смогу ли я играть в футбол. Потому что кому нужен игрок, который не может играть 90 минут?» – вспоминал Анджорин.
Эксперименты с питанием особо ни к чему не приводили. Тогда Анджорин занялся собой во время локдауна – постоянно бегал и в итоге скинул 10 кг. «Не могу сказать, что именно это решило проблему – она может вернуться в любое время», – тревожился игрок, но признавал, что ситуация все равно улучшилась.
Сейчас он обрел необходимый баланс по весу и нормально себя чувствует.
Уже чуть-чуть знаком с российским футболом – играл против «Краснодара»
Матч шестого тура Лиги чемпионов-2020/21 уже не решал ничего для команд. «Челси» выиграл группу, «Краснодар» финишировал третьим, но игра в Лондоне шла по расписанию.
Анджорин вышел в стартовом составе на месте левого вингера, докучал Игорю Смольникову и отыграл 80 минут. Два раза пробил по воротам, но не в створ, есть два ключевых паса, а еще – три выигранных единоборства (рост игрока – 185 см). И четыре отбора – никто за матч не совершил больше.
Рангник уговорил перейти в «Локо»
Это уже информация The Athletic. Изначально Анджорин не собирался в Россию и не хотел покидать семью, но директор «Локомотива» Ральф Рангник нашел аргументы за переход.