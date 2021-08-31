Новый игрок «Локо» из «Челси»: в три года был круче старших, мог закончить из-за проблем с судорогами, уже играл против «Краснодара»

Тино Анджорин – новый трансфер «Локомотива». Вкратце, что это за игрок:

Ему 19 лет, он с шестилетнего возраста играл за «Челси».

У него нигерийские корни, и он может выступать за эту сборную. Пока играет за английскую молодежку.

Его позиция – центральный атакующий полузащитник. Может сыграть чуть ниже в центре, может отойти налево.

В составе «Челси» – пять игр в четырех турнирах за последние пару лет.

Качества игрока – сила, быстрота, при этом высокий игровой интеллект.

В футбол начал играть в 3,5 года

Об этом рассказывал его отец: «Когда ему было три с половиной года, он пошел потренироваться с шестилетними детьми. Он лучше обводил и сильнее бил, чем старшие ребята. Люди узнали о нем еще до того, как он научился писать свое имя».

Через три года – академия «Челси» и развитие карьеры. Хотя рос Анджорин в Пуле – городе, расположенном за 150 км от Лондона. Как он сам вспоминал, однажды в финале одного из детских турниров поле огородили оранжевым забором, так что это было похоже на маленький стадион. Анджорин грохнул в верхний угол с линии штрафной. После этого скаут «Челси» отправился поговорить с его отцом. «Никогда этого не забуду. С тех пор я не оглядывался назад».

Образцом для подражания был именно Лэмпард, поэтому особенной радостью уже во взрослой команде было тренироваться под его руководством.

В молодежке «Челси» выдал красивую серию

Три года назад здорово зажег, забивая почти в каждом матче: