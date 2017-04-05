Матч завершен
Челси
Лондон
Азар 10
Азар 35
2:1
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Агуэро 26
АПЛ, 31 тур

АПЛ,

31 тур

Англия
5 апр. 2017, 22:00 МСК
5.04.2017, 22:00 МСК
среда
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
30
Луис
Давид Луис
90
5
Зума
Курт Зума
46
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
7
Канте
Н'Голо Канте
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
81
10
Азар
Эден Азар
10'
35'
10', 35'
90
19
Коста
Диего Коста
90
11
Педро
Педро
90
Запасные
1
Бегович
Асмир Бегович
26
Терри
Джон Терри
5
Аке
Натан Аке
22
Виллиан
Виллиан
21
Матич
Неманья Матич
14
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
Манчестер Сити
мин
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
90
22
Клиши
Гаэль Клиши
90
4
Компани
Венсан Компани
90
24
Стоунс
Джон Стоунс
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
19
Сане
Лерой Сане
85
21
Сильва
Давид Сильва
90
16
Делф
Фабиан Делф
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
79
15
Навас
Хесус Навас
90
16
Агуэро
Серхио Агуэро
26'
26'
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
3
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
11
Коларов
Александар Коларов
42
Туре
Яя Туре
6
Фернандо
Фернандо
31
Стерлинг
Рахим Стерлинг
9
Нолито
Нолито