Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Кэхилл 45
1:3
Матч завершен
Челси
Лондон
Коста 60
Виллиан 70
Азар 90
АПЛ, 14 тур

АПЛ,

14 тур

Англия
3 дек. 2016, 15:30 МСК
3.12.2016, 15:30 МСК
суббота
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
6
Браво
Клаудио Браво
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
25
Отаменди
Николас Отаменди
90
24
Стоунс
Джон Стоунс
78
19
Сане
Лерой Сане
69
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
76
15
Навас
Хесус Навас
90
21
Сильва
Давид Сильва
90
16
Агуэро
Серхио Агуэро
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
Запасные
15
Кабальеро
Вилли Кабальеро
53
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
3
Санья
Бакари Санья
22
Клиши
Гаэль Клиши
42
Туре
Яя Туре
6
Фернандо
Фернандо
72
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
28
Кэхилл
Гари Кэхилл
45'
45'
90
30
Луис
Давид Луис
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
28
Алонсо
Маркос Алонсо
90
7
Канте
Н'Голо Канте
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
15
Мозес
Виктор Мозес
90
13
Азар
Эден Азар
90'
90'
90
19
Коста
Диего Коста
60'
60'
85
7
Педро
Педро
50
Запасные
29
Бегович
Асмир Бегович
2
Иванович
Бранислав Иванович
34
Эйна
Ола Эйна
22
Виллиан
Виллиан
70'
8
Оскар
Оскар
29
Чалоба
Натаниэль Чалоба
23
Батшуайи
Миши Батшуайи