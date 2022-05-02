«Реал» – «Манчестер Сити». Обзор, прогноз и ставки на матч: 4 мая
В начале мая будет сыгран ответный матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором «Реал» примет «Манчестер Сити». Первая игра завершилась победой англичан со счетом 4:3.
- Матч состоится 4 мая.
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
- Winlineпредлагает поставить за 3,25 на победу «Реала» и за 2,09 на победу «Сити». Ничья – 3,9. Букмекеры ждут голевой матч – 1,51 на ТБ2,5.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Манчестер Сити»
- «Матч ТВ» покажет эту встречу в прямом эфире. Начало трансляции – в 21:45 по московскому времени.
- Следить за матчем можно на сайте «Матч ТВ».
«Реал» на выходных обыграл 4:0 «Эспаньол» и оформил чемпионство, которое на следующий день отпраздновал. У него пять побед подряд в матчах Примеры. «Ман Сити» выиграл три прошлых матча АПЛ с общим счетом 12:1. «Сити» продолжает чемпионскую гонку лидером, «Ливерпуль» отстает на очко.
«Реал» и «Ман Сити» сыграли в рамках Лиги чемпионов семь матчей – три выиграл «Ман Сити», два – «Реал».
«Реалу» в матче не поможет Эден Азар, под вопросом участие Давида Алабы. За «Сити» могут не сыграть Кайл Уокер и Джон Стоунз.
Матч «Реал» – «Ман Сити» обслужит итальянская бригада арбитров во главе с главным судьей Даниэле Орсато.
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