«Реал» – «Манчестер Сити». Обзор, прогноз и ставки на матч: 4 мая

«Матч ТВ» покажет эту встречу в прямом эфире. Начало трансляции – в 21:45 по московскому времени.

Следить за матчем можно на сайте «Матч ТВ».

«Реал» на выходных обыграл 4:0 «Эспаньол» и оформил чемпионство, которое на следующий день отпраздновал. У него пять побед подряд в матчах Примеры. «Ман Сити» выиграл три прошлых матча АПЛ с общим счетом 12:1. «Сити» продолжает чемпионскую гонку лидером, «Ливерпуль» отстает на очко.

«Реал» и «Ман Сити» сыграли в рамках Лиги чемпионов семь матчей – три выиграл «Ман Сити», два – «Реал».

«Реалу» в матче не поможет Эден Азар, под вопросом участие Давида Алабы. За «Сити» могут не сыграть Кайл Уокер и Джон Стоунз.

Матч «Реал» – «Ман Сити» обслужит итальянская бригада арбитров во главе с главным судьей Даниэле Орсато.