«Реал» – «Манчестер Сити» прогноз на матч 4 мая Лига чемпионов, прогноз на футбол

4 мая в 22:00 по московскому времени в Мадриде состоится второй полуфинальный матч Лиги чемпионов. «Реал» примет «Манчестер Сити».

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Главные ставки на матч «Реал» – «Манчестер Сити»

На данный момент БК Winline предлагает для ставок следующие основные варианты:

Победа «Ман Сити» – 2,08.

Победа «Реала» – 3,3.

Победа «Ман Сити» с нулевой форой – 1,55.

«Реал» не проиграет – 1,79.

ТБ2,5 – 1,51.

ТМ2,5 – 2,51.

Форма команд: «Манчестер Сити»

У «Ман Сити» в период с декабря по март была сумасшедшая серия матчей во всех турнирах – 15 побед из 17 возможных. Потом «Сити» немного забуксовал и вылетел из Кубка от «Ливерпуля», но с середины апреля снова обрел победную форму. Четыре последних матча – четыре победы с общим счетом 16:4. Одна из них – над «Реалом» в первой игре (4:3).

Теперь предстоит ответный матч в гостях. Интересно, что в ответных играх этого плей-офф ЛЧ «Сити» не забил ни гола – сыграл 0:0 против «Спортинга» и «Атлетико».

В АПЛ «Сити» идет первым, минимально опережая «Ливерпуль» – всего на очко. Играть еще четыре тура.

Форма команд: «Реал»

У «Реала» тоже была длительная успешная серия – с февраля по апрель она состояла из 14 матчей во всех турнирах, команда выиграла 11. Они разбавились поражениями от «Барселоны» и «Челси» дома, а также от «Ман Сити» в гостях.

В остальных матчах «Реал» практически регулярно забивал не меньше трех голов. Во многом благодаря Кариму Бензема, который продолжает разрывать соперников. За сезон у него 42 гола за 42 матча во всех турнирах.

«Реал» на выходных оформил чемпионство, выиграв 4:0 у «Эспаньола». На следующий день команда отпраздновала это событие в Мадриде.

Личные встречи «Реала» и «Ман Сити»

До матча в Манчестере по ним у «Сити» и «Реала» было полное равенство: встречались в Лиге чемпионов шесть раз – каждый выигрывал дважды, ровной была и разница мячей – 7:7. Теперь баланс качнулся в сторону «Сити» после победы 4:3.

В 2012 году в группе «Реал» выиграл 3:2 и была ничья 1:1, через четыре года «Реал» выбил «Сити» в полуфинале ЛЧ (0:0, 1:0), а уже в 2020-м англичане отпраздновали две победы в группе с одинаковым счетом 2:1.

Перед матчем «Реал» – «Манчестер Сити»

Последние пять матчей «Реала» – регулярный проход ставки на ТБ2,5 и даже на ТБ3,5. Последние пять матчей «Ман Сити» – ровно та же история, через ТБ3,5 не прошел лишь один матч. «Сити» забил за это время 18 голов, «Реал» – 15.

Выход Уокера и Стоунза остается под вопросом у «Ман Сити». «Реалу» будет не хватать только травмированного Азара, но неясно, выйдет ли травмировавшийся в Манчестере Алаба.

Прогноз на матч «Реал» – «Манчестер Сити»

На что можно поставить в БК Winline:

«Обе забьют» в первом тайме – 3,3: статистику по голам мы уже писали, а ставить на обычное «обе забьют», наверное, нет смысла из-за низкого коэффициента 1,47. Можно рискнуть с первым таймом – когда ни одна из команд еще не будет играть сверхосторожно. В Манчестере такая ставка прошла спустя полчаса после начала матча.

ТБ3 – 1,81: то, что верх будет обязательно пробит в Мадриде – мало у кого вызывает сомнение. Но ТБ2,5 с коэффициентом 1,51 – это мало. Если три гола точно будут забиты, то все, что больше – уже позволит выиграть ставку.

Гол Карима Бензема – 2,08: пожалуй, тут и объяснять ничего не надо. Из последних 13 матчей Бензема обязательно забивал в 11. А у «Сити» есть проблемы в защите.