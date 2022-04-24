«Манчестер Сити» – «Реал». Обзор, прогноз и ставки на матч: 26 апреля

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Реал»

Эту встречу покажет телеканал «Матч ТВ»;

Начало состоится в 21:45 по московскому времени;

Трансляции доступна как на ТВ, так и на официальном сайте канала.

За всю историю «Манчестер Сити» встречался с «Реалом» шесть раз. Шесть встреч пришлись на Лигу чемпионов, два – на товарищеский кубок. Статистика такая: 3 победы «Ман Сити», 3 победы «Реала», 2 ничьих. Общий счет – 12:12.

Обе команды подходят к очной встрече в одинаковом положении внутри собственных чемпионатов. Но есть и различия. «Реал» идет на первом месте таблицы Примеры с 15-очковым отрывом от «Барсы» – буквально следующая встреча может стать чемпионской. У «Ман Сити» тоже первое место в таблице, но ситуация сложнее: за пять туров до конца сезона он лишь на одно очко опережает «Ливерпуль».

Про «Реал» Пеп Гвардиола говорил так: «Они короли этого турнира. Для нас же это третий полуфинал Лиги чемпионов. Но если мы будем играть так, как во втором тайме против «Атлетико», то у нас не будет шансов. Нам нужно постараться сыграть так, как это было в первом матче в Манчестере, а также моментами так, как в первом тайме на выезде».