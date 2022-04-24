«Манчестер Сити» – «Реал». Обзор, прогноз и ставки на матч: 26 апреля
26 апреля начинаются первые полуфинальные матчи в Лиге чемпионов. Эту программу открывает противостояние «Манчестер Сити» и «Реала»:
- Матч пройдет в Манчестере;
- Он состоится на стадионе «Этихад»;
- Начало трансляции – в 21:45 по московскому времени;
- Winline называет «Манчестер Сити» фаворитом этой встречи и дает коэффициент 1,51 на его победу. Коэффициент на победу «Реала» равен 6,20, на ничью – 4,60.
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Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Реал»
- Эту встречу покажет телеканал «Матч ТВ»;
- Начало состоится в 21:45 по московскому времени;
- Трансляции доступна как на ТВ, так и на официальном сайте канала.
За всю историю «Манчестер Сити» встречался с «Реалом» шесть раз. Шесть встреч пришлись на Лигу чемпионов, два – на товарищеский кубок. Статистика такая: 3 победы «Ман Сити», 3 победы «Реала», 2 ничьих. Общий счет – 12:12.
Обе команды подходят к очной встрече в одинаковом положении внутри собственных чемпионатов. Но есть и различия. «Реал» идет на первом месте таблицы Примеры с 15-очковым отрывом от «Барсы» – буквально следующая встреча может стать чемпионской. У «Ман Сити» тоже первое место в таблице, но ситуация сложнее: за пять туров до конца сезона он лишь на одно очко опережает «Ливерпуль».
Про «Реал» Пеп Гвардиола говорил так: «Они короли этого турнира. Для нас же это третий полуфинал Лиги чемпионов. Но если мы будем играть так, как во втором тайме против «Атлетико», то у нас не будет шансов. Нам нужно постараться сыграть так, как это было в первом матче в Манчестере, а также моментами так, как в первом тайме на выезде».