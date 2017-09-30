Матч завершен
Челси
Лондон
0:1
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Де Брюйне 67
АПЛ, 7 тур

АПЛ,

7 тур

Англия
30 сент. 2017, 19:30 МСК
30.09.2017, 19:30 МСК
суббота
Составы
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
10
Азар
Эден Азар
90
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
90
7
Канте
Н'Голо Канте
90
9
Мората
Альваро Мората
90
Запасные
1
Кабальеро
Вилли Кабальеро
22
Виллиан
Виллиан
11
Педро
Педро
15
Мозес
Виктор Мозес
21
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
16
Кенеди
Роберт Кенеди
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
5
Стоунс
Джон Стоунс
90
21
Сильва
Давид Сильва
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
18
Делф
Фабиан Делф
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
67'
67'
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
90
19
Сане
Лерой Сане
90
33
Жезус
Габриэль Жезус
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
15
Мангала
Эльяким Мангала
3
Данило
Данило
35
Зинченко
Александр Зинченко
42
Туре
Яя Туре
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
20
Силва
Бернарду Силва