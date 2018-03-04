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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Силва 46
1:0
Матч завершен
Челси
Лондон
АПЛ, 29 тур
АПЛ,
29 тур
Англия
4 марта 2018, 19:00 МСК
4.03.2018, 19:00 МСК
воскресенье
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
90
35
Зинченко
Александр Зинченко
87
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
90
23
Отаменди
Николас Отаменди
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
21
Сильва
Давид Сильва
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
19
Сане
Лерой Сане
90
16
Агуэро
Серхио Агуэро
85
20
Силва
Бернарду Силва
46'
46'
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
4
Компани
Венсан Компани
3
Данило
Данило
24
Стоунс
Джон Стоунс
42
Туре
Яя Туре
80
Фоден
Фил Фоден
33
Жезус
Габриэль Жезус
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
15
Мозес
Виктор Мозес
90
11
Педро
Педро
82
6
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
22
Виллиан
Виллиан
78
10
Азар
Эден Азар
90
Запасные
1
Кабальеро
Вилли Кабальеро
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
33
Эмерсон
Эмерсон
21
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
12
Жиру
Оливье Жиру
9
Мората
Альваро Мората