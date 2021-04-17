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Челси VS Брайтон & Хов
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Челси - Брайтон & Хов: 17 апреля 2021 смотреть онлайн
Матч перенесен
Челси
Лондон
0:0
Челси - Брайтон & Хов: 17 апреля 2021 смотреть онлайн
Матч перенесен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
АПЛ, 32 тур
АПЛ,
32 тур
Англия
17 апр. 2021, 17:00 МСК
17.04.2021, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Челси
мин
16
Менди
Эдуар Менди
21
Чилвел
Бен Чилвел
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
5
Жоржиньо
Жоржиньо
7
Канте
Н'Голо Канте
29
Хаверц
Кай Хаверц
19
Маунт
Мэйсон Маунт
10
Пулишич
Кристиан Пулишич
22
Зиеш
Хаким Зиеш
Запасные
1
Кепа
Кепа
-
3
Алонсо
Маркос Алонсо
-
15
Зума
Курт Зума
-
33
Эмерсон
Эмерсон
-
24
Джеймс
Рис Джеймс
-
17
Ковачич
Матео Ковачич
-
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
-
18
Жиру
Оливье Жиру
-
11
Вернер
Тимо Вернер
-
Брайтон & Хов
мин
26
Санчес
Роберт Санчес
34
Велтман
Йоэл Велтман
5
Данк
Льюис Данк
3
Уайт
Бен Уайт
11
Троссард
Леандро Троссард
13
Гросс
Паскаль Гросс
8
Биссума
Ив Биссума
15
Модер
Якуб Модер
14
Лаллана
Адам Лаллана
18
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
9
Мопе
Нил Мопе
Запасные
23
Стил
Джейсон Стил
-
33
Берн
Дэн Берн
-
24
Проппер
Дэйви Проппер
-
16
Джаханбакш
Алиреза Джаханбакш
-
17
Альсате
Стивен Альсате
-
10
Мак Аллистер
Алексис Мак Аллистер
-
19
Искьердо
Хосе Искьердо
-
22
Тау
Перси Тау
-
29
Зекири
Анди Зекири
-
Прошлые матчи
14.09.2020
14 сент. 2020
пн
22:15
Брайтон & Хов
1 : 3
Челси
14.09.2020
14 сент. 2020
пн
22:15
Брайтон & Хов
1
Челси
3
01.01.2020
01 янв. 2020
ср
15:30
Брайтон & Хов
1 : 1
Челси
01.01.2020
01 янв. 2020
ср
15:30
Брайтон & Хов
1
Челси
1
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
Челси
2 : 0
Брайтон & Хов
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
Челси
2
Брайтон & Хов
0
03.04.2019
03 апр. 2019
ср
21:45
Челси
3 : 0
Брайтон & Хов
03.04.2019
03 апр. 2019
ср
21:45
Челси
3
Брайтон & Хов
0
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
16:30
Брайтон & Хов
1 : 2
Челси
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
16:30
Брайтон & Хов
1
Челси
2
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
15:30
Брайтон & Хов
0 : 4
Челси
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
15:30
Брайтон & Хов
0
Челси
4
26.12.2017
26 дек. 2017
вт
18:00
Челси
2 : 0
Брайтон & Хов
26.12.2017
26 дек. 2017
вт
18:00
Челси
2
Брайтон & Хов
0
Новости
Абрамович не дает интервью – но Forbes вдруг дал. Почему непубличный. Зачем «Челси» женская команда. Как реагирует на истории про расизм
#Роман Абрамович
20 марта, 16:45
Все, Симеоне совсем не успевает за развитием футбола. Его идеи больше не работают в ЛЧ
#Диего Симеоне
18 марта, 03:30
Силва смотрел матч «Челси» на ступеньках трибуны и устроил праздник после гола
#Тиаго Силва
18 марта, 03:02
У «Атлетико» провалились все, кто ругался с Рюдигером: один рано заменился, второй – удалился, третий – привез гол
#Антонио Рюдигер
18 марта, 02:31
Абрамович за пять лет так и не начал проект нового стадиона «Челси». Мешали проблема с визой и соседи, которым не хватало света
#Роман Абрамович
03 февраля, 22:20
#
Новости матча
Абрамович судится с издателем книги «Люди Путина». Опровергает, что купил «Челси» по указанию президента
23 марта, 00:32
Впервые за 16 лет «Челси» не пропускал голы в семи матчах подряд
21 марта, 20:04
Определилась сетка плей-офф Лиги чемпионов
19 марта, 14:28
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
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18 марта, 01:22
«Челси» выбил «Атлетико» из Лиги чемпионов и впервые с 2014 года вышел в четвертьфинал
18 марта, 00:53
Прогноз на матч «Челси» – «Атлетико», 17 марта 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
17 марта, 20:16
Где смотреть матч «Челси» – «Атлетико», 17 марта 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов
17 марта, 20:14