Челси - Брайтон & Хов: 17 апреля 2021 смотреть онлайн

Матч перенесен
Челси
Лондон
0:0

Челси - Брайтон & Хов: 17 апреля 2021 смотреть онлайн

Матч перенесен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
АПЛ, 32 тур

АПЛ,

32 тур

Англия
17 апр. 2021, 17:00 МСК
17.04.2021, 17:00 МСК
суббота
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Челси
мин
16
Менди
Эдуар Менди
21
Чилвел
Бен Чилвел
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
5
Жоржиньо
Жоржиньо
7
Канте
Н'Голо Канте
29
Хаверц
Кай Хаверц
19
Маунт
Мэйсон Маунт
10
Пулишич
Кристиан Пулишич
22
Зиеш
Хаким Зиеш
Запасные
1
Кепа
Кепа
-
3
Алонсо
Маркос Алонсо
-
15
Зума
Курт Зума
-
33
Эмерсон
Эмерсон
-
24
Джеймс
Рис Джеймс
-
17
Ковачич
Матео Ковачич
-
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
-
18
Жиру
Оливье Жиру
-
11
Вернер
Тимо Вернер
-
Брайтон & Хов
мин
26
Санчес
Роберт Санчес
34
Велтман
Йоэл Велтман
5
Данк
Льюис Данк
3
Уайт
Бен Уайт
11
Троссард
Леандро Троссард
13
Гросс
Паскаль Гросс
8
Биссума
Ив Биссума
15
Модер
Якуб Модер
14
Лаллана
Адам Лаллана
18
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
9
Мопе
Нил Мопе
Запасные
23
Стил
Джейсон Стил
-
33
Берн
Дэн Берн
-
24
Проппер
Дэйви Проппер
-
16
Джаханбакш
Алиреза Джаханбакш
-
17
Альсате
Стивен Альсате
-
10
Мак Аллистер
Алексис Мак Аллистер
-
19
Искьердо
Хосе Искьердо
-
22
Тау
Перси Тау
-
29
Зекири
Анди Зекири
-

Прошлые матчи

14.09.2020 14 сент. 2020 пн 22:15
Брайтон & Хов
1 : 3
Челси
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 22:15
Брайтон & Хов
1
Челси
3
01.01.2020 01 янв. 2020 ср 15:30
Брайтон & Хов
1 : 1
Челси
01.01.2020 01 янв. 2020 ср 15:30
Брайтон & Хов
1
Челси
1
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 17:00
Челси
2 : 0
Брайтон & Хов
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 17:00
Челси
2
Брайтон & Хов
0
03.04.2019 03 апр. 2019 ср 21:45
Челси
3 : 0
Брайтон & Хов
03.04.2019 03 апр. 2019 ср 21:45
Челси
3
Брайтон & Хов
0
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 16:30
Брайтон & Хов
1 : 2
Челси
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 16:30
Брайтон & Хов
1
Челси
2
20.01.2018 20 янв. 2018 сб 15:30
Брайтон & Хов
0 : 4
Челси
20.01.2018 20 янв. 2018 сб 15:30
Брайтон & Хов
0
Челси
4
26.12.2017 26 дек. 2017 вт 18:00
Челси
2 : 0
Брайтон & Хов
26.12.2017 26 дек. 2017 вт 18:00
Челси
2
Брайтон & Хов
0

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