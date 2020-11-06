Лионель Месси
Футбол
Серхио Рамос
Серхио Агуэро
Джанлуиджи Доннарумма
Лука Модрич
Джером Боатенг
Мемфис Депай
Давид Алаба
Хуан Бернат
Реал
Барселона
Бавария
Манчестер Сити
Поделиться:
Комментарии:
0
#Лионель Месси #Футбол #Бавария #Барселона #Манчестер Сити #Серхио Рамос #Реал #Давид Алаба #Серхио Агуэро #Мемфис Депай #Джером Боатенг #Лука Модрич #Джанлуиджи Доннарумма #Хуан Бернат

Чьи контракты заканчиваются летом-2021. Месси, Рамос и другие

06 ноября, 17:09
Николай Живоглядов

augenklick/Fotoagentur SVEN SIMO / Global Look Press

Из всех этих игроков набирается приличная команда. Следующим летом они могут уйти бесплатно, а уже в январе – за полгода до окончания контракта – вести переговоры с другими клубами.

Вероятно, кто-то из этого списка все же покинет клуб.

Главный вопрос, конечно, с Месси
Бартомеу ушел из «Барселоны». Что дальше? Кто будет новым президентом? Когда выборы? Месси уйдет? А Куман?
Что дальше с Месси? Уйдет через год? Его не любит новый тренер? Он перестанет стараться? Разбираем главные вопросы
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Лионель Месси
#Футбол
#Бавария
#Барселона
#Манчестер Сити
#Серхио Рамос
#Реал
#Давид Алаба
#Серхио Агуэро
#Мемфис Депай
#Джером Боатенг
#Лука Модрич
#Джанлуиджи Доннарумма
#Хуан Бернат