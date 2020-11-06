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Чьи контракты заканчиваются летом-2021. Месси, Рамос и другие
06 ноября, 17:09
Из всех этих игроков набирается приличная команда. Следующим летом они могут уйти бесплатно, а уже в январе – за полгода до окончания контракта – вести переговоры с другими клубами.
Вероятно, кто-то из этого списка все же покинет клуб.
- Лионель Месси был близок к уходу из «Барселоны» еще летом.
- Мемфис Депай уже согласовал контракт с «Барсой», но все же остался в «Лионе».
- По ситуации с Серхио Агуэро прямо заявил Хосеп Гвардиола: «Он должен доказать, что заслуживает играть здесь».
- Лука Модрич хочет остаться в «Реале».
- Хуан Бернат летом говорил о желании и дальше играть за «ПСЖ», но в сентябре получил травму «крестов».
- Давид Алаба покинет «Баварию». По крайней мере, так сказал спортивный директор Хасан Салихамиджич, и договориться они вряд ли смогут.
- Слухи об уходе Джерома Боатенга из «Баварии» идут больше года, но пока он и дальше играет за клуб.
- Серхио Рамос и «Реал» уже ведут переговоры, об этом пишет ESPN.
- По Джанлуиджи Доннарумме и «Милану» пока нет никакой официальной информации. MilanLive, ссылаясь на Corriere della Sera, писал в сентябре о переговорах.
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