Хуан Бернат

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Мбаппе посвятил гол травмированному Бернату. Тот ответил прямо во время матча
#Килиан Мбаппе
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Чьи контракты заканчиваются летом-2021. Месси, Рамос и другие
#Лионель Месси
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