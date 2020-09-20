Килиан Мбаппе
Лига 1
Футбол
Хуан Бернат
ПСЖ
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#Килиан Мбаппе #Футбол #ПСЖ #Лига 1 #Хуан Бернат

Мбаппе посвятил гол травмированному Бернату. Тот ответил прямо во время матча

20 сентября, 15:20

Килиан Мбаппе вернулся в основу «ПСЖ» после перенесенного коронавируса. В первом тайме игры с «Ниццей» он реализовал пенальти.

Сразу после этого Мбаппе показал футболку с приветом Хуану Бернату. Тот вылетел на полгода из-за разрыва крестообразной связки левого колена.

Сам Бернат смотрел матч во время физических процедур. Так он оценил жест Мбаппе: «Спасибо, брат».

инстаграм Хуана Берната

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