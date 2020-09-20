Мбаппе посвятил гол травмированному Бернату. Тот ответил прямо во время матча

Килиан Мбаппе вернулся в основу «ПСЖ» после перенесенного коронавируса. В первом тайме игры с «Ниццей» он реализовал пенальти.

Сразу после этого Мбаппе показал футболку с приветом Хуану Бернату. Тот вылетел на полгода из-за разрыва крестообразной связки левого колена.

Сам Бернат смотрел матч во время физических процедур. Так он оценил жест Мбаппе: «Спасибо, брат».