Одна небанальная история про Агуэро: «Бавария» отказалась от него молодого («стоит всю игру») – он вернулся спустя годы и забил «Баварии» три

В 2003-м Серхио Агуэро отпраздновал 15-летие, а через 35 дней дебютировал во взрослом футболе. В 2006-м уже давно резвился в чемпионате Аргентины, забив 18 голов за сезон.

Было ясно, что скоро Агуэро уедет в Европу. Вопрос, в какой клуб. И «Евроспорт» со ссылкой на Bild в марте 2006-го озвучил слова председателя правления «Баварии» Карла-Хайнца Румменигге: «Нам нужно действовать, пока к гонке не присоединились клубы из Испании и Италии, иначе он будет стоить еще дороже».

Румменигге добавил, что дешево Агуэро все равно не обойдется и выгодной сделкой не станет, но стоит рискнуть. Немецкие медиа тогда предполагали, что он стоит около 15 миллионов евро и пойдет на место атакующего полузащитника на смену Михаэлю Баллаку, который собирался уходить (и ушел тем же летом в «Челси»).

Но в «Баварии» не было единодушия.