Одна небанальная история про Агуэро: «Бавария» отказалась от него молодого («стоит всю игру») – он вернулся спустя годы и забил «Баварии» три
В 2003-м Серхио Агуэро отпраздновал 15-летие, а через 35 дней дебютировал во взрослом футболе. В 2006-м уже давно резвился в чемпионате Аргентины, забив 18 голов за сезон.
Было ясно, что скоро Агуэро уедет в Европу. Вопрос, в какой клуб. И «Евроспорт» со ссылкой на Bild в марте 2006-го озвучил слова председателя правления «Баварии» Карла-Хайнца Румменигге: «Нам нужно действовать, пока к гонке не присоединились клубы из Испании и Италии, иначе он будет стоить еще дороже».
Румменигге добавил, что дешево Агуэро все равно не обойдется и выгодной сделкой не станет, но стоит рискнуть. Немецкие медиа тогда предполагали, что он стоит около 15 миллионов евро и пойдет на место атакующего полузащитника на смену Михаэлю Баллаку, который собирался уходить (и ушел тем же летом в «Челси»).
Но в «Баварии» не было единодушия.
👓 То, что Румменигге нравилась игра Агуэро – правда. Он выступал за покупку.
👓 Президент «Баварии» Ули Хенесс сомневался. Он съездил на игру «Индепендьенте» и не впечатлился. Позже рассказывал: «Его одноклубники разминались, а он просто стоял. В первом тайме вообще не касался мяча. Единственное, что он сделал в игре – заработал и забил пенальти».
👓 После этого Хенесс предложил за Агуэро чуть больше пяти миллионов, но руководство «Индепендьенте» просто посмеялось над этим.
👓 Хенесс все еще сомневался. Тогда он послал Феликса Магата вживую понаблюдать за Агуэро.
👓 Сторонник жесткой дисциплины Магат вернулся злым и сказал Хенессу: «Никогда больше не тратьте мое свободное время таким образом. Слишком это дорого – смотреть на игрока, который стоит весь матч и ни черта не делает».
Вердикт Магата был окончательным. Тем же летом «Бавария» перетащила себе Лукаса Подольски за десять миллионов евро и через три года отдала обратно за те же десять. Подольски в Бундеслиге забил 15 голов за эти три сезона.
Агуэро же ушел в «Атлетико» вдвое дороже – за 21,7 млн. Но и забил за три сезона Примеры 42 мяча.
С «Баварией» Агуэро пересекался шесть раз, уже играя за «Ман Сити». В 2011-м и 2013-м на групповых этапах ЛЧ команды обменивались сначала домашними победами, а затем гостевыми, но Агуэро молчал. Как и в проигранном матче в 2014-м.
Но в последней игре (ноябрь 2014-го) он сделал хет-трик, а «Ман Сити» выиграл 3:2. Иронично, что в ней, снова на глазах у Хенесса, он заработал и забил пенальти.