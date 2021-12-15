Серхио Агуэро
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#Серхио Агуэро #Примера #Барселона #Манчестер Сити

Агуэро в слезах объявил о завершении карьеры. Все клубы его поддерживают (даже «Реал» и «Спартак»), в Барселону прилетел Гвардиола

час назад

Серхио Агуэро созвал срочную пресс-конференцию на стадионе «Барселоны». На ней он объявил, что уж в 33 года заканчивает карьеру из-за проблем со здоровьем. Слезы, боль, аплодисменты. 

«Эта пресс-конференция просто для того, чтобы сказать, что я завершаю карьеру футболиста.

Это трудное время, но я рад решению, которое принял десять дней назад. Это из-за проблемы, с которой я столкнулся месяц назад.

Врачи сказали мне, что нужно прекратить играть. Но я делал все возможное, чтобы оставались какие-то надежды, но их было не так много.

Я горд и очень доволен своей карьерой. Я с пяти лет мечтал играть в футбол, как только потрогал мяч». 

Все плачут вместе с Агуэро. Даже Гвардиола прилетел погрустить. 

Даже «Реал» называет Агуэро одним из лучших форвардов в истории.

И «Бавария».

И «Спартак»: «Мы не могли пересечься с тобой на поле, но наблюдать за твоей игрой было удовольствием».

Де Брюйне тоже называет легендой. 

Первый клуб Агуэро «Индепендьенте» вспоминает шедевр из раннего.

«Атлетико» напоминает о победе в Лиге Европы.

«Манчестер Сити» благодарит за тот самый гол.

Что за проблемы со здоровьем у Агуэро?

В «Барселону» Агуэро пришел этим летом. Он сыграл за нее пять матчей и забил один гол – «Реалу».

30 октября Агуэро стало плохо в игре против «Алавеса». Агуэро сам ушел с поля, но «Барселона» объявила – восстановление продлится минимум три месяца. Сам Агуэро был позитивен насчет реабилитации. Но уже тогда каталонские источники и ESPN писали, что у Агуэро сложный случай – возможна тахикардия, которая несовместима с футбольными нагрузками.

Тревожные слухи нагружались новыми инсайдами и подтверждениями от бывших партнеров. Еще 21 ноября Самир Насри сказал: «Он только что прислал мне сообщение, и это [завершение карьеры] правда. Мне очень больно, поскольку это не его выбор, а вынужденное решение».

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