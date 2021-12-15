Агуэро в слезах объявил о завершении карьеры. Все клубы его поддерживают (даже «Реал» и «Спартак»), в Барселону прилетел Гвардиола

«Эта пресс-конференция просто для того, чтобы сказать, что я завершаю карьеру футболиста.

Это трудное время, но я рад решению, которое принял десять дней назад. Это из-за проблемы, с которой я столкнулся месяц назад.

Врачи сказали мне, что нужно прекратить играть. Но я делал все возможное, чтобы оставались какие-то надежды, но их было не так много.

Я горд и очень доволен своей карьерой. Я с пяти лет мечтал играть в футбол, как только потрогал мяч».