Fall Guys – главная игра лета. Это гонки толпы мультяшных желейных человечков и абсолютный хит Steam
Суть игры: веселые соревнования на выбывания. Есть даже футбол
Мы играем за желейного человечка. Он умеет только бежать, прыгать и прихватывать соперников за задницу. Против нас еще 59 таких же и отличаются только скином. Можно бегать, например, в костюме петуха, помидора и робота из игры Portal. В одной игре 3-5 испытаний. После каждого часть игроков отсеивается. В последнем раунде определяется победитель. В Fall Guys пара десятков разных мини-игр, но их можно разделить на три категории:
- Гонка. Нужно бежать, уходить от вертушек, балансировать на качелях, перепрыгивать препятствия. Но главное – бежать и не оказаться на последних местах. Тогда игра закончится
- Выживание. На небольших участках нужно удержаться от предметов, которые могут сбить. Упадем в розовую слизь – раунд завершен.
- Командный режим. Есть футбол с двумя огромными мячами и игра, в которой нужно охранять свой хвост или пытаться отобрать его у соперника.
- Финал. Обычно это или гонка, где вместо финиша нужно дотянуться до короны. Или бегать по платформам из сот, которые исчезают, если на них встать. Кто провалится последним – тот победил. Серхио Агуэро знает, как больно проигрывать на этом уровне.
В России игру сравнивают с «Большими гонками» – тоже нелепые соревнования, где все вроде бы мультяшно и забавно, но все равно соревновательно.
Создатели вдохновлялись японскими шоу и специально делали бойцов нелепыми
Концепцию Fall Guys придумал ведущий дизайнер игровой студии Mediatonic Джо Уолш в 2018 году. Он хотел сделать что-то вроде «Замка Такеши» (японское шоу, которое выходило в конце 80-х), где люди проходили странные испытания и падали в грязь. Издатели скептично отнеслись к очередной «королевской битве», но Devolver Digital согласилась издать игру, и через полгода началась разработка.
Над игрой работало 30 человек. Сначала они не знали, как сделать игру особенной. Но потом поняли, что нужно добавить хаоса, темпа и разнообразия в уровнях (хотя игру все равно критикуют за его нехватку). А сама игра должна ощущаться как шоу по ТВ:
Джо Уолш: «Для нас было очень важно, чтобы окружающая среда, в которой вы находились, чувствовалась физически. Поэтому все окружение сделано из гигантской пены или мягкого пластика. Таким образом игровое шоу должно выглядеть как игровое шоу».
Поэтому мы играем за человека из желе. Разработчики не хотели, чтобы персонаж выглядел как опасный ниндзя. Наоборот – он должен быть милым и смешно падать.
Игра ставит рекорды в Steam и среди владельцев PlayStation. Но у нее есть недостатки
Этим летом геймеры сначала обсуждали вторую часть мрачной The Last of Us. Споры о ней получились токсичными и жутко надоели. Популярность Fall Guys к концу будто уравновесила мир. Добрая игрушка набрала популярность даже внезапно для разработчиков: серверы в первые дни после выхода не выдерживали. Игру в комментариях называют «народным Fortnite», где не нужно никого убивать и потеть над стратегией.
Fall Guys бесплатно раздавали подписчикам PS Plus. И она стала самой скачиваемой игрой в истории сервиса. А в Steam (цена – 465 рублей) за три недели ее купили семь миллионов человек. И сейчас иногда обгоняет GTA V по количеству игроков в онлайне.
Нарезки смешных моментов в игре собирают кучу просмотров в соцсетях.
Бренды выпускают в Fall Guys свои скины. В деле «Манчестер Сити» и «Сбербанк».
Но у игры есть три заметных минуса:
Однообразие. Многие испытания похожи друг на друга и со временем приедаются. Но веселый и динамичный геймплей сглаживает это впечатление.
Читеры. Самая раздражающая проблема. Хотя бы потому, что нельзя пожаловаться на игрока, который пролетает всю карту по воздуху и приходит первым.
Рандом. В командном раунде вам в напарники могут попасться игроки, которые не смогут нормально толкать мяч и будут хаотично мешаться. А в гонке с дверьми неизвестно, какая дверь – стена, а какая ведет дальше к финишу. Вы можете уверенно идти первым, но одна ошибка – и вас давит толпа желейных безумцев.
Но создатели хотят еще больше случайности и добавят в карты молоток, который внезапно будет разгонять игроков по всей локации. В игре и так скилл решает меньше обычного, но у разработчиков есть желание делать так, чтобы в Fall Guys победил любой.
В октябре разработчики выпустят второй сезон игры с новыми испытаниями. Он будет посвящен Средневековью.
Чем бы дитя ни тешилось...
33 часа за три недели ._.
Но думаю, брошу, когда выиграю хоть разок