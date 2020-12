Fall Guys – главная игра лета. Это гонки толпы мультяшных желейных человечков и абсолютный хит Steam

Игра ставит рекорды в Steam и среди владельцев PlayStation. Но у нее есть недостатки

Этим летом геймеры сначала обсуждали вторую часть мрачной The Last of Us. Споры о ней получились токсичными и жутко надоели. Популярность Fall Guys к концу будто уравновесила мир. Добрая игрушка набрала популярность даже внезапно для разработчиков: серверы в первые дни после выхода не выдерживали. Игру в комментариях называют «народным Fortnite», где не нужно никого убивать и потеть над стратегией.

Fall Guys бесплатно раздавали подписчикам PS Plus. И она стала самой скачиваемой игрой в истории сервиса. А в Steam (цена – 465 рублей) за три недели ее купили семь миллионов человек. И сейчас иногда обгоняет GTA V по количеству игроков в онлайне.

Нарезки смешных моментов в игре собирают кучу просмотров в соцсетях.