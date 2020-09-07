Fall Guys – главная игра лета. Это гонки толпы мультяшных желейных человечков и абсолютный хит Steam

Над игрой работало 30 человек. Сначала они не знали, как сделать игру особенной. Но потом поняли, что нужно добавить хаоса, темпа и разнообразия в уровнях (хотя игру все равно критикуют за его нехватку). А сама игра должна ощущаться как шоу по ТВ:

Джо Уолш: «Для нас было очень важно, чтобы окружающая среда, в которой вы находились, чувствовалась физически. Поэтому все окружение сделано из гигантской пены или мягкого пластика. Таким образом игровое шоу должно выглядеть как игровое шоу».

Поэтому мы играем за человека из желе. Разработчики не хотели, чтобы персонаж выглядел как опасный ниндзя. Наоборот – он должен быть милым и смешно падать.