11 лет назад Месси выиграл единственный трофей с Аргентиной. Вот как это получилось
В последний раз сборная Аргентины выигрывала действительно серьезный трофей в 1993-м – Кубок Америки в Эквадоре. Тогда в составе были Редондо, Батистута, Диего Симеоне и Гойкочеа.
Дальше и по сей день – кубковая тишина. Говоря «тишина», мы упускаем две победы на Олимпийских играх, в 2004 и 2008 годах. Все потому, что на ОИ сборные в основном привозят молодых игроков, либо футболистов из колледжей (например, сборная США на тех же ОИ-2008).
Но в 2008 году в Пекине был еще более-менее серьезный турнир. За победу на нем боролись Бразилия и Аргентина, а аргентинцы вообще собрали состав из игроков, ставших топовыми через несколько лет после этого.
Как проходил тот турнир
Аргентине в группе достались Кот-д’Ивуар, Австралия и Сербия. 3 победы в трех матчах – без особых проблем. Тогда тоже была традиция – заигрывать молодежь на ОИ, но в распоряжении Серхио Батисты было по-настоящему уникальное поколение.
Самый старый игрок – Рикельме – приехал на турнир после ЧМ-2006. В Германии вместе с Рикельме был вратарь Оскар Устари и Лионель Месси. Остальные – талантливая молодежь (Ди Мария, Агуэро, Гаго, Банега, Гарай,Ромеро и другие). Федерация футбола Аргентины лично распорядилась, чтобы молодняк поехал в Пекин.
В четвертьфинале Аргентине досталась Голландия (у нее самыми топовыми были Бабель, Маккай и Дренте). В полуфинале – Бразилия. С ней связана интересная история. Местная Федерация предлагала тренеру Карлосу Альберто Паррейре заполнить заявку сборной молодыми игроками (то есть поступить, как все остальные). Но Паррейра зверски хотел выиграть турнир – стимулировал ранний вылет бразильцев на ЧМ-2006 – поэтому взял лидеров основной Бразилии.
Итог: в сборной оказались Кака, Роналдиньо, Зе Роберто, Жилберто, Адриано и Роналдо. Но Аргентина не заметила это – снесла соперника со счетом 3:0.
В финале – Нигерия, и победа благодаря единственному голу Ди Марии в середине второго тайма. В 2017-м Месси скажет об этом трофее так: «Какой из титулов я ценю больше всего? Победу на Олимпийских играх в Пекине, наверное. В таких соревнованиях ты участвуешь только раз в жизни и помнишь о них всегда».
Кто победил на ОИ-2008
Тогда у Аргентины был дико перспективный состав. Для примера мы возьмем одиннадцать игроков, вышедших в старте в матче с Нигерией и расскажем, что с ними стало.
Серхио Ромеро – вице-чемпион мира, обладатель Кубка Англии, Кубка Лиги, Суперкубка Англии, Кубка УЕФА, сейчас второй в «МЮ» после Де Хеа.
Эзекиэль Гарай – был в «Реале», два года пылил в «Зените», сейчас играет за «Валенсию».
Лусиано Монсон – один из немногих из той команды, кто не стал звездой. В его карьеры были середняки Франции, Италии, «Бока», сейчас тусит в «Универсидад де Чили».
Пабло Сабалета – 9 лет в «Сити» и два чемпионских титула Англии много, о чем говорят.
Фернандо Гаго – намеренно вернулся в «Боку» после шестилетнего приключения в Европе и аренды в «Велесе». Нисколько не жалеет об этом.
Хуан Рикельме – приехал на ОИ-2008 в статусе ветерана и игрока «Боки». Дальше – шесть лет в той самой «Боке» и год в «Архетинос Хуниорс».
Анхель Ди Мария – «Реал», «МЮ», сейчас «ПСЖ». У Ди Марии отличная карьера, хотя он много раз намекал: играет за тех, кто больше предложит, потому что футбол – работа.
Николас Пареха – российским болельщикам он известен по выступлениям за «Спартак». После него были три победы в Лиге Европы с «Севильей» и мексиканский «Атлас».
Хавьер Маскерано – на ОИ-2008 приехал в статусе игрока «Ливерпуля». После него ушел в «Барсу», где стал легендой. Сейчас доигрывает в Китае.
Серхио Агуэро – абсолютная легенда «Сити». Ни разу не истерил по поводу возможного ухода, хотя «Реал» много лет следил за Агуэро.
Лионель Месси – капитан «Барсы» и сборной Аргентины. Но, кажется, со сборной он так ничего больше и не выиграет.
Когда Месси мог выиграть еще что-то со сборной
У него было несколько реальных попыток:
- Кубок Америки-2007. Но там Аргентина в финале проиграла Бразилии (0:3).
- ЧМ-2014. Аргентина дошла до финала, исход турнира решил удар Марио Гетце.
- Кубок Америки-2015. Аргентинцы вторые после чилийцев.
- Кубок Америки-2016. В финале Чили снова обыграли Аргентину.
Последний Кубок Америки стал для Лео Месси драмой. Хоть в матче за третье место Аргентина и обыграла Чили, самого Месси удалили за стычку с Гари Меделем. После матча он много говорил о коррупции на турнире.