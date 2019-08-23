11 лет назад Месси выиграл единственный трофей с Аргентиной. Вот как это получилось

В последний раз сборная Аргентины выигрывала действительно серьезный трофей в 1993-м – Кубок Америки в Эквадоре. Тогда в составе были Редондо, Батистута, Диего Симеоне и Гойкочеа.

Дальше и по сей день – кубковая тишина. Говоря «тишина», мы упускаем две победы на Олимпийских играх, в 2004 и 2008 годах. Все потому, что на ОИ сборные в основном привозят молодых игроков, либо футболистов из колледжей (например, сборная США на тех же ОИ-2008).

Но в 2008 году в Пекине был еще более-менее серьезный турнир. За победу на нем боролись Бразилия и Аргентина, а аргентинцы вообще собрали состав из игроков, ставших топовыми через несколько лет после этого.