Серхио Агуэро
№10
Нападающий
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Команда
Манчестер Сити
Возраст
33
Рост
172
Вес
74
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Месси + Агуэро = 💙. Подросток Месси видел первый матч Агуэро по ТВ. Теперь живет в номере только с ним, фоткает спящего и злится на телевизор по ночам
#Лионель Месси
31 мая, 17:00
Агуэро по-царски простился с «Ман Сити»: побил еще один рекорд голов и оставил вместо себя граффити размером с дом. Плачет даже Гвардиола
#Серхио Агуэро
23 мая, 22:15
Агуэро хотел по-пижонски повторить рекорд Руни. А в итоге попал в мемы 🤡
#Серхио Агуэро
08 мая, 21:18
Чьи контракты заканчиваются летом-2021. Месси, Рамос и другие
#Лионель Месси
06 ноября 2020, 17:09
Агуэро взял за шею девушку-судью. Теперь фанаты ругаются и просят тегать полицию
#Серхио Агуэро
18 октября 2020, 16:36
Fall Guys – главная игра лета. Это гонки толпы мультяшных желейных человечков и абсолютный хит Steam
#киберспорт
07 сентября 2020, 17:24
Звучит как бред, но на самом деле правда. Топ-тред о странных фактах в футболе
#Футбол
01 мая 2020, 11:40
«Ман Сити» убирают из ЛЧ. Это окончательно? А «ПСЖ» – следующий? Что дальше делать Пепу?
#Манчестер Сити
14 февраля 2020, 23:29
Звезд АПЛ спасают большие дворы. У них там целые спортзалы и поля
#АПЛ
29 апреля 2020, 19:52
Как живет пацан, который одновременно сын Агуэро, внук Марадоны и крестник Месси
#Бенджамин Агуэро
28 апреля 2020, 19:35
Как стать лучшим форвардом в сильной лиге? Дождаться 29 лет!
#Футбол
20 января 2020, 20:50
11 лет назад Месси выиграл единственный трофей с Аргентиной. Вот как это получилось
#Лионель Месси
23 августа 2019, 21:02
В АПЛ тоже ввели VAR. И сразу новые споры
#Манчестер Сити
10 августа 2019, 17:25
Тут очень быстро о том, зачем смотреть Кубок Америки
#Кубок Америки
14 июня 2019, 23:23
Компани – главная легенда современного «Ман Сити». Сегодня стало известно, что он уходит из команды
#Венсан Компани
19 мая 2019, 16:19
«Нет, Винни, нет!». Почти чемпионский гол «Ман Сити» – история
#Венсан Компани
07 мая 2019, 11:13
Если спортсмены делают фото с Дрейком, то потом проигрывают. Серьезно, вот доказательства
#Серхио Агуэро
10 апреля 2019, 13:55
Самые большие доходы мира в исследовании France Football. Разбираем неожиданные моменты
#деньги
02 апреля 2019, 16:38
#деньги
02 апреля 2019, 16:38
«Ман Сити» чуть не вылетел из Кубка Англии. Агуэро забил победный гол из офсайда
#Манчестер Сити
16 марта 2019, 23:15
Гвардиола использует вратарей как плеймейкеров. Так можно? Да!
#Эдерсон
21 февраля 2019, 12:12