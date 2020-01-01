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Кто владеет клубами АПЛ – в одной картинке. Только 5 из 20 – англичане (+двое русских)
#АПЛ
22 апреля, 15:30
Звезды АПЛ балуются веселящим газом. Уже попадались Ляказетт, Уокер, Стерлинг и Озил
#Александр Ляказетт
17 мая, 17:22
Сезон «Арсенала» без поражений переоценен. Твиттер-тред с 7 доказательствами
#Арсенал
15 мая, 13:30
Кадры за секунду до жуткого провала. Твиттер, по которому каждый предскажет будущее
#Футбол
03 мая, 11:15
Звучит как бред, но на самом деле правда. Топ-тред о странных фактах в футболе
#Футбол
01 мая, 11:40
Звезд АПЛ спасают большие дворы. У них там целые спортзалы и поля
#АПЛ
29 апреля, 19:52
Как живет пацан, который одновременно сын Агуэро, внук Марадоны и крестник Месси
#Бенджамин Агуэро
28 апреля, 19:35
О чем шутит самый популярный реддит про футбольные мемы: много Месси, все – геи, а за «Челси» болеют расисты
#Реддит
22 апреля, 19:04
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