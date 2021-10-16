Ограничения АПЛ для игроков из стран «красной зоны»: возвращение на частных джетах, тренируются одни, нельзя праздновать голы с одноклубниками

Премьер-лига (как и остальные чемпионаты) возвращается после перерыва на матчи сборных. Но АПЛ, в отличие от других топовых лиг, жестче всех относится к сборникам, прибывающим из стран Латинской Америки.

В сентябре был случай, когда клубы Премьер-лиги не пустили звезд в сборную Бразилии (из-за карантина) – и та даже пожаловалась в ФИФА. Об этом мы подробнее писали здесь:

«Зенит» и клубы АПЛ пошли на конфликт с федерациями, не отпустив южноамериканцев в сборные. Теперь ФИФА их забанила: Малком и Клаудиньо пропустят ЛЧ, «Ман Сити» остался без главного вратаря

Перед октябрьским перерывом возникло больше сложностей. Никуда не ушел обязательный 10-дневный карантин. Но есть еще одно условие, его озвучил Reuters, сославшись на разговор с официальным представителем Премьер-лиги. Послабление в ограничениях есть только для вакцинированных игроков. Они без каких-либо проблем могут выезжать в страны «красной зоны», а потом – спокойно возвращаться к игре в Англии.

«Наша лучшая защита от вируса – это вакцинация. Новые меры позволят вакцинированным игрокам выполнять свои международные обязанности наиболее безопасным и практичным способом, одновременно позволяя им тренироваться и играть со своими клубами как можно раньше по возвращении».