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#АПЛ #Ливерпуль #Манчестер Сити

Ограничения АПЛ для игроков из стран «красной зоны»: возвращение на частных джетах, тренируются одни, нельзя праздновать голы с одноклубниками

4 часа назад

Премьер-лига (как и остальные чемпионаты) возвращается после перерыва на матчи сборных. Но АПЛ, в отличие от других топовых лиг, жестче всех относится к сборникам, прибывающим из стран Латинской Америки.

В сентябре был случай, когда клубы Премьер-лиги не пустили звезд в сборную Бразилии (из-за карантина) – и та даже пожаловалась в ФИФА. Об этом мы подробнее писали здесь:

«Зенит» и клубы АПЛ пошли на конфликт с федерациями, не отпустив южноамериканцев в сборные. Теперь ФИФА их забанила: Малком и Клаудиньо пропустят ЛЧ, «Ман Сити» остался без главного вратаря

Перед октябрьским перерывом возникло больше сложностей. Никуда не ушел обязательный 10-дневный карантин. Но есть еще одно условие, его озвучил Reuters, сославшись на разговор с официальным представителем Премьер-лиги. Послабление в ограничениях есть только для вакцинированных игроков. Они без каких-либо проблем могут выезжать в страны «красной зоны», а потом – спокойно возвращаться к игре в Англии.

«Наша лучшая защита от вируса – это вакцинация. Новые меры позволят вакцинированным игрокам выполнять свои международные обязанности наиболее безопасным и практичным способом, одновременно позволяя им тренироваться и играть со своими клубами как можно раньше по возвращении».

Тех игроков, которые вернулись из «красной зоны» и без вакцины, ждет масса ограничений. Daily Mail пишет о таких:

🛫 Они вернутся в Англию на частных джетах.

🏠 10-дневный карантин в «специальных местах». Под этим определением подразумеваются отели.

💉 По городам эти игроки могут перемещаться либо в одиночку, либо с вакцинированным водителем.

🚘 Футболисты не ездят до аэропортов и стадионов вместе с командой – они так же перемещаются вместе с персональным вакцинированным водителем.

🏨 Во время выездных матчей футболисты могут останавливаться с одноклубниками в одних отелях. Обедать с ними вместе запрещено.

⚽️ Праздновать и обниматься после голов с одноклубниками они не могут.

↔️ Футболисты, прибывшие из стран «красной зоны» и не поставившие вакцину, могут летать на выездные матчи с командой на одном самолете. Но там они должны сохранять дистанцию в 2-3 метра.

🎙 Запрет на все медиаактивности: интервью и пресс-конференции.

🏋️ Футболисты должны тренироваться в одиночку.

👅 Футболисты без вакцины, прибывшие из стран «красной зоны», должны сдать отрицательные тесты на коронавирус на 4-й и 8-й дни пребывания в Англии. Только в этом случае после 10 дней карантина они могут полноценно работать вместе с командой.

7 октября правительство Великобритании сократило список стран «красной зоны» до семи. Туда вошли Колумбия, Доминиканская Республика, Эквадор, Гаити, Панама, Перу и Венесуэла. Это значит, что аргентинцы из АПЛ больше не обязаны сидеть на карантине 10 дней.

Но сборная Бразилии 11 октября играла со сборной Колумбии в Колумбии. Поэтому бразильцы из АПЛ могут сыграть за свои клубы не ранее 22 октября (при условии возвращения в страну не позднее 12 октября). Но и здесь некоторые клубы Премьер-лиги пошли на махинации, чтобы предотвратить любые санкции в адрес своих футболистов.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Keystone Press Agency, www.imago-images.de/Global Look Press
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