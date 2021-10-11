Президент Бразилии не прошел на стадион без прививки. Он всю пандемию против вакцинации, локдауна и масок – хотя в стране более 600 тысяч смертей
Президент Бразилии Жаир Болсонару не попал на матч чемпионата страны между «Сантосом» и «Гремио». Его просто не пустили проверяющие на входе: он не вакцинирован от коронавируса, а стандарты безопасности сейчас разрешают только привитых зрителей.
«Зачем мне справка о прививке? Я просто хотел посмотреть игру «Сантоса», а у меня спрашивают, привит ли я. Для чего? У меня антител больше, чем у кого-либо привитого», – возмутился Болсонару.
Болсонару возглавляет страну с 2019 года. Он известен тем, что не придает значения опасности коронавируса и называет его обычным сезонным гриппом.
- Выступает против локдауна.
- За время пандемии несколько раз менял министров здравоохранения. Одного из них он точно уволил из-за того, что тот настаивал на введении карантина.
- Он не носит маску и не надевал перчатки. Тот факт, что он появился в маске на Генассамблее ООН, был воспринят с большим удивлением.
- Но тогда же он не смог поесть в нью-йоркском ресторане – охранники тоже не пустили его из-за отсутствия прививки. Он ел на улице.
- Болсонару вообще выступает против вакцинации.
- В октябре он получил штраф за то, что появился без маски на побережье Сан-Паулу.
У Болсонару сложные времена. До следующих выборов остался год, а рейтинг стремительно валится. В Бразилии из-за коронавируса и его последствий умерли более 600 тысяч человек. Бразилия не выходила из тройки самых страдающих от пандемии стран по всему миру.
Болсонару не хотел вводить локдаун. По его мнению, причиненный экономике ущерб от локдауна будет разрушительнее коронавируса. В июле 2021-го он сам заразился коронавирусом.
Тут можно вспомнить, что Бразилия согласилась провести Кубок Америки летом вместо Аргентины и Колумбии.
В октябре в Бразилии протесты прошли более чем в 160 городах. Причина – недовольство борьбой с пандемией. Причем это уже пятая по счету акция протеста против Болсонару, начиная с мая 2021-го. По данным Atlas Institute, примерно 2/3 бразильцев негативно оценивают деятельность правительства Болсонару.
И все же катастрофические темпы замедлились за последние несколько месяцев – с середины июня смертность от ковида снизилась в четыре раза. Вакцинацию полностью прошли 45% населения (весной еще было 8%), а первую дозу получили 70%.