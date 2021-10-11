Президент Бразилии не прошел на стадион без прививки. Он всю пандемию против вакцинации, локдауна и масок – хотя в стране более 600 тысяч смертей

Болсонару возглавляет страну с 2019 года. Он известен тем, что не придает значения опасности коронавируса и называет его обычным сезонным гриппом.

Выступает против локдауна.

За время пандемии несколько раз менял министров здравоохранения. Одного из них он точно уволил из-за того, что тот настаивал на введении карантина.

Он не носит маску и не надевал перчатки. Тот факт, что он появился в маске на Генассамблее ООН, был воспринят с большим удивлением.

Но тогда же он не смог поесть в нью-йоркском ресторане – охранники тоже не пустили его из-за отсутствия прививки. Он ел на улице.

Болсонару вообще выступает против вакцинации.

В октябре он получил штраф за то, что появился без маски на побережье Сан-Паулу.

У Болсонару сложные времена. До следующих выборов остался год, а рейтинг стремительно валится. В Бразилии из-за коронавируса и его последствий умерли более 600 тысяч человек. Бразилия не выходила из тройки самых страдающих от пандемии стран по всему миру.

Болсонару не хотел вводить локдаун. По его мнению, причиненный экономике ущерб от локдауна будет разрушительнее коронавируса. В июле 2021-го он сам заразился коронавирусом.

Тут можно вспомнить, что Бразилия согласилась провести Кубок Америки летом вместо Аргентины и Колумбии.