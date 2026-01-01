Жаир Болсонару

Дата рождения
21 марта 1955 г.
Факт
Мастер спорта по парашютному спорту
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Материалы
Материалы
Президент Бразилии не прошел на стадион без прививки. Он всю пандемию против вакцинации, локдауна и масок – хотя в стране более 600 тысяч смертей
#коронавирус
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