Жаир Болсонару

Дата рождения
21 марта 1955 г.
Факт
Мастер спорта по парашютному спорту
Лента
Материалы
Президент Бразилии не прошел на стадион без прививки. Он всю пандемию против вакцинации, локдауна и масок – хотя в стране более 600 тысяч смертей
#коронавирус