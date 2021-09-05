Матч Аргентины и Бразилии прерван, потому что четверо аргентинцев не просидели обязательный карантин. На поле появилась полиция
В Южной Америке тоже продолжается отборочный турнир к ЧМ-2022. Бразилия занимает первую строчку с 21 очком; Аргентина – вторая, у нее 21 балл.
В шестом матче эти сборные встретились в очной встрече.
Матч продолжился до 10-й минуты, на поле произошло несколько стычек. И после Аргентина ушла в раздевалку. Это совпало с появлением представителя министерства здравоохранения Бразилии.
В соцсетях пошла информация, что это из-за трех футболистов Аргентины, которые приехали из Англии, но не просидели обязательный 14-дневный карантин. Речь о:
- Эмилиано Мартинес (вышел в основе).
- Кристиан Ромеро (вышел в основе).
- Джовани Ло Чельсо (вышел в основе).
- Эмилиано Буэндиа.
Возможно, это правдивая версия, потому что TYC Sports писал до матча: бразильская полиция пробовала задержать этих игроков, но они уже уехали из отеля на игру. А Goal уточнял, что эти игроки проигнорировали соглашение клубов АПЛ, по которому футболисты не могут ездить в Африку, Южную и Северную Америки на матчи сборных.
Кстати, на поле появился не только представитель министерства здравоохранения, но и полиция.
Пока была длинная пауза, некоторые футболисты уже сняли майки.
Бразильцы же стояли на поле, болтали и смеялись.
Лионель Месси говорил: «Мы в стране три дня, мы ждали эту игру, так почему они не пришли раньше?»
UPD: КОНМЕБОЛ сообщил, что матч приостановлен и сегодня (5 сентября) продолжен не будет. Дальнейшие решения примет ФИФА.