Матч Аргентины и Бразилии прерван, потому что четверо аргентинцев не просидели обязательный карантин. На поле появилась полиция

В Южной Америке тоже продолжается отборочный турнир к ЧМ-2022. Бразилия занимает первую строчку с 21 очком; Аргентина – вторая, у нее 21 балл.

В шестом матче эти сборные встретились в очной встрече.

Матч продолжился до 10-й минуты, на поле произошло несколько стычек. И после Аргентина ушла в раздевалку. Это совпало с появлением представителя министерства здравоохранения Бразилии.