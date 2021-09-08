«Зенит» и клубы АПЛ пошли на конфликт с федерациями, не отпустив южноамериканцев в сборные. Теперь ФИФА их забанила: Малком и Клаудиньо пропустят ЛЧ, «Ман Сити» остался без главного вратаря

В чем так провинились бразильцы из АПЛ и о ком речь?

Страны Латинской Америки считаются для Великобритании «красной зоной». Поэтому все люди, прибывшие в Великобритании из стран Латинской Америки, обязаны отсидеть 10-дневный карантин. Клубы АПЛ не хотели ждать этого, поэтому запретили своим футболистам уезжать в сборные.

И они получили поддержку от Премьер-лиги. АПЛ же аргументировала это тем, что ФИФА не утвердила правило, по которому клубы могут не отпускать своих футболистов в сборную, если они обязаны сидеть на карантине после. Поэтому лига сама дала английским клубам это право.

Это касается не только стран Латинской Америки, но и других стран из «красной зоны» для Великобритании. Например, Египта. Острее всех на это решение АПЛ отреагировала CBF. Она пожаловалась в ФИФА и добилась бана бразильцев из АПЛ, которые не приехали в сборную на сентябрьские матчи.

The Times называет следующих игроков:

🦅 Фабиньо («Ливерпуль»).

🦅 Алиссон («Ливерпуль»).

🦅 Роберто Фирмино («Ливерпуль»).

🇬🇧 Рафинья («Лидс»).

🔵 Тиаго Силва («Челси»).

👹 Фред («Манчестер Юнайтед»).

⛵ Эдерсон («Манчестер Сити»).

⛵ Габриэл Жезус («Манчестер Сити»).

Примечательно, что в этот список должен был войти Ришарлисон из «Эвертона», но он выступил на Олимпиаде – поэтому CBF не пожаловалась на него в ФИФА. Хотя «Эвертон» тоже не отпустил его на сентябрьские матчи.

Футболисты недоступны до 14 сентября. Больше всех досталось «Ман Сити». Во-первых, вылетел основной нападающий. Во-вторых, вылетел основной вратарь. В-третьих, положительный тест на ковид сдал второй вратарь Зак Стеффен. Против «Лестера» «Ман Сити» сыграет с третьим вратарем Скоттом Карсоном.

Голкипер «Ман Сити» последний раз играл позапрошлой весной и 10 лет не был в АПЛ. Вышел – много пропустил, зато отбил пенальти

Правда, клубы так просто не согласятся на решение ФИФА. The Independent пишет, что они оспорят этот бан.