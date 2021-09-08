«Зенит» и клубы АПЛ пошли на конфликт с федерациями, не отпустив южноамериканцев в сборные. Теперь ФИФА их забанила: Малком и Клаудиньо пропустят ЛЧ, «Ман Сити» остался без главного вратаря
Завершается перерыв на матчи сборных. Громче всех было у Бразилии. Сначала – скандал в матче с Аргентиной. Тогда матч остановили из-за четырех аргентинцев, которые не прошли обязательный 14-дневный карантин после приезда в страну из Англии.
Об этом мы писали здесь:
Матч Аргентины и Бразилии прерван, потому что четверо аргентинцев не просидели обязательный карантин. На поле появилась полиция
Сейчас бразильская конфедерация футбола (CBF) попросила ФИФА забанить 8 бразильцев из АПЛ до 14 сентября.
В чем так провинились бразильцы из АПЛ и о ком речь?
Страны Латинской Америки считаются для Великобритании «красной зоной». Поэтому все люди, прибывшие в Великобритании из стран Латинской Америки, обязаны отсидеть 10-дневный карантин. Клубы АПЛ не хотели ждать этого, поэтому запретили своим футболистам уезжать в сборные.
И они получили поддержку от Премьер-лиги. АПЛ же аргументировала это тем, что ФИФА не утвердила правило, по которому клубы могут не отпускать своих футболистов в сборную, если они обязаны сидеть на карантине после. Поэтому лига сама дала английским клубам это право.
Это касается не только стран Латинской Америки, но и других стран из «красной зоны» для Великобритании. Например, Египта. Острее всех на это решение АПЛ отреагировала CBF. Она пожаловалась в ФИФА и добилась бана бразильцев из АПЛ, которые не приехали в сборную на сентябрьские матчи.
The Times называет следующих игроков:
🦅 Фабиньо («Ливерпуль»).
🦅 Алиссон («Ливерпуль»).
🦅 Роберто Фирмино («Ливерпуль»).
🇬🇧 Рафинья («Лидс»).
🔵 Тиаго Силва («Челси»).
👹 Фред («Манчестер Юнайтед»).
⛵ Эдерсон («Манчестер Сити»).
⛵ Габриэл Жезус («Манчестер Сити»).
Примечательно, что в этот список должен был войти Ришарлисон из «Эвертона», но он выступил на Олимпиаде – поэтому CBF не пожаловалась на него в ФИФА. Хотя «Эвертон» тоже не отпустил его на сентябрьские матчи.
Футболисты недоступны до 14 сентября. Больше всех досталось «Ман Сити». Во-первых, вылетел основной нападающий. Во-вторых, вылетел основной вратарь. В-третьих, положительный тест на ковид сдал второй вратарь Зак Стеффен. Против «Лестера» «Ман Сити» сыграет с третьим вратарем Скоттом Карсоном.
Голкипер «Ман Сити» последний раз играл позапрошлой весной и 10 лет не был в АПЛ. Вышел – много пропустил, зато отбил пенальти
Правда, клубы так просто не согласятся на решение ФИФА. The Independent пишет, что они оспорят этот бан.
Было ли такое в других лигах?
Да, даже в России. «Зенит» пораньше отозвал Малкома и Клаудиньо. И за это тоже получил от ФИФА. Они недоступны до 14 сентября и пропустят матч с «Ахматом» в РПЛ и с «Челси» в Лиге чемпионов. Это официально подтвердил «Зенит»:
«Мы действительно получили такое письмо от ФИФА и крайне обеспокоены сложившейся ситуацией. Все эти дни клуб находился в тесном контакте с УЕФА, ФИФА и РФС – мы знаем, что футбольные власти пытаются урегулировать проблему.
При этом, отметим, что бразильской стороной были нарушены сроки по вызову Малкома, но клуб пошел навстречу и отпустил игрока».
И на это уже отреагировал Малком:
«Я, как и все, сейчас очень обеспокоен ситуацией, складывающейся вокруг игроков из Бразилии, в преддверии старта Лиги чемпионов.
Мы фактически отлучены от футбола и лишены возможности помочь своим командам в решении их турнирных задач. Это касается и сборной, и клубов. И это ненормальная ситуация. И никто ни клубам, ни федерациям, ни игрокам, ни болельщикам не может ничего толком объяснить».
Примера и Лига 1 не запрещают своим футболистам ездить в латиноамериканские сборные. Но президент чемпионата Испании Хавьер Тебас уже сказал, что у клубов этой лиги тоже есть право не отпускать игроков в сборные, если они захотят это сделать – и руководство Примеры поддержит их.