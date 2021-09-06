Почему бразильцы сорвали матч с Аргентиной прямо на поле – ведь они знали о нарушениях карантина заранее. Кто кого обманул?

В составе сборной Бразилии игроков из АПЛ не было вообще. Причина – обязательный карантин, который по английским правилам они обязаны пройти после возвращения. Десять дней в изоляции = пропуск одного или даже двух туров английского чемпионата. Английские клубы договорились не отпускать игроков в Южную Америку и Африку, если не будет послаблений.

Лига поддержала, но тут возникли «Астон Вилла» и «Тоттенхэм». Они нашли решение с боссами сборной Аргентины. «Тоттенхэм» еще и отдал Колумбии Дэвинсона Санчеса. Предполагалось, что все четверо отправятся в клубы сразу после матча Аргентины и Бразилии. Так они пропустили бы матч против Боливии 10 сентября, но в АПЛ пролетали только мимо одной игры.

Тренер Аргентины Скалони еще перед матчем с Бразилией пошел на публичный конфликт: «Мы показали список игроков на три игры. Не сомневайтесь в этом. Игроки приехали сюда, чтобы сыграть во всех матчах. У нас не было никакого отказа от клубов. Мы пришли к выводу, что они должны здесь быть».

Мартинес, Ромеро и Ло Чельсо вышли в старте на Бразилию. «Астон Вилла» даже отдельно отмечала это событие через вратаря Мартинеса: