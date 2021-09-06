Почему бразильцы сорвали матч с Аргентиной прямо на поле – ведь они знали о нарушениях карантина заранее. Кто кого обманул?
Бразилия и Аргентина не сыграли отборочный матч ЧМ-2022. Хотя команды вышли на поле и отбегали примерно пять минут. Мы рассказывали о срыве матча в отдельном материале. Кратко: на поле появилась полиция, потому что четыре игрока Аргентины нарушили обязательный карантин. Трое из них были в стартовом составе, один в тот момент сидел на трибунах.
Почему именно эти игроки стали нарушителями?
У всех есть одна общая черта – принадлежность к клубам АПЛ:
- Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)
- Эмилиано Буэндиа («Астон Вилла»)
- Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»)
- Джовани Ло Чельсо («Тоттенхэм»)
В составе сборной Бразилии игроков из АПЛ не было вообще. Причина – обязательный карантин, который по английским правилам они обязаны пройти после возвращения. Десять дней в изоляции = пропуск одного или даже двух туров английского чемпионата. Английские клубы договорились не отпускать игроков в Южную Америку и Африку, если не будет послаблений.
Лига поддержала, но тут возникли «Астон Вилла» и «Тоттенхэм». Они нашли решение с боссами сборной Аргентины. «Тоттенхэм» еще и отдал Колумбии Дэвинсона Санчеса. Предполагалось, что все четверо отправятся в клубы сразу после матча Аргентины и Бразилии. Так они пропустили бы матч против Боливии 10 сентября, но в АПЛ пролетали только мимо одной игры.
Тренер Аргентины Скалони еще перед матчем с Бразилией пошел на публичный конфликт: «Мы показали список игроков на три игры. Не сомневайтесь в этом. Игроки приехали сюда, чтобы сыграть во всех матчах. У нас не было никакого отказа от клубов. Мы пришли к выводу, что они должны здесь быть».
Мартинес, Ромеро и Ло Чельсо вышли в старте на Бразилию. «Астон Вилла» даже отдельно отмечала это событие через вратаря Мартинеса:
Для Аргентины это была гостевая игра. И тут вмешались уже местные коронавирусные правила. За них отвечает Национальное агентство наблюдения за здоровьем (Anvisa). По ним любой человек обязан пройти 14-дневный карантин, если он был в Англии в последние две недели. Другое решение – предоставить документы, которые по каким-то причинам освобождают от карантина.
В чем нарушение? И почему это не решилось до матча?
Globo опубликовал слова главы Anvisa Антонио Торреса: «Решение не было выполнено. Эти четыре игрока должны быть депортированы из Бразилии». Перед этим матчем Аргентина играла в Венесуэле – и оттуда прилетела. Представители Anvisa утверждают, что игроки указали ложные сведения в анкетах по здоровью.
Ложь состоит в том, что игроки не были в Англии в последние 14 дней. Это легко проверяется по матчевым протоколам. Ло Чельсо и Ромеро были на скамейке «Тоттенхэма» в игре с «Уотфордом» 29 августа. «Астон Вилла» днем ранее играла с «Брентфордом». Мартинес – основной вратарь «Астон Виллы» в том матче. Буэндия вообще там забил.
Anvisa выяснила это еще во время проверки паспортов на пересечении границы. Бразильские СМИ узнали об этом еще до матча. И там распространилась такая версия: КОНМЕБОЛ связывался с Anvisa, чтобы защитить игроков. Якобы им было гарантированно участие в матче – об этом договорились все стороны. Anvisa такой расклад не приняла – и уведомила полицию.
КОНМЕБОЛ настаивал на правилах пузыря здоровья – в него попадают все команды перед матчами квалификации. Они гарантировали аргентинским игрокам возможность выйти на поле. TyC Sports вообще составил полный разбор ситуации по минутам. И по нему понятно, что игра реально была под угрозой срыва еще до начала.
Из-за спора организаций аргентинские игроки сомневались, стоит ли выезжать на матч в полном составе. Потом все-таки поехали. Полиция прибыла в отель уже после отъезда команды на стадион. Мартинес, Ло Чельсо, Буэндиа и Ромеро были в автобусе, хотя полицейские их искали. Поэтому полиция сорвала матч именно на стадионе. Мартинес перед этим постил сториз:
Бразилия отмену матча будто не заметила. Этот пост Неймар залил уже после матча. Тут он стоит с Габиголом и смеется. Подпись: «Сомневаюсь, что вы догадаетесь, о чем мы говорили».
Что с командами будет дальше?
КОНМЕБОЛ сразу самоустранился. В официальных заявлениях говорится, что все решения по отборочным матчам к ЧМ-2022 принимает ФИФА. Бразилия и Аргентина доигрывать матч не стали, но бразильцы все равно сыграли. Поделились на две команды и побегали на уменьшенном поле. 10 сентября команда проведет матч с Перу, Аргентина – с Боливией.
ФИФА отреагировала быстро, но без конкретики. Просто рассказала о переносе матча на неопределенный срок. Сборная Аргентины опубликовала фото из самолета. Команда улетела домой в полном составе, чтобы готовиться к следующему матчу. Аргентинская федерация ссылается именно на протоколы, которые подготовил КОНМЕБОЛ. И удивляется действиям Anvisa.
Месси отреагировал на остановку матча с Бразилией, потому что четверо аргентинцев нарушили карантин: «Почему они не пришли раньше?»