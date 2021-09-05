Месси отреагировал на остановку матча с Бразилией, потому что четверо аргентинцев нарушили карантин: «Почему они не пришли раньше?»
Матч сборной Бразилии и Аргентины в отборе к ЧМ-2022 был прерван. Основную информацию вы можете получить здесь:
Матч Аргентины и Бразилии прерван, потому что четверо аргентинцев не просидели обязательный карантин. На поле появилась полиция
На это отреагировал Лионель Месси:
«Мы в стране три дня, мы ждали эту игру, так почему они не пришли раньше?»
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.