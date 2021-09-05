Лионель Месси
ЧМ-2022
Аргентина
Бразилия
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#Лионель Месси #Аргентина #ЧМ-2022 #Бразилия

Месси отреагировал на остановку матча с Бразилией, потому что четверо аргентинцев нарушили карантин: «Почему они не пришли раньше?»

05 сентября, 23:27

Матч сборной Бразилии и Аргентины в отборе к ЧМ-2022 был прерван. Основную информацию вы можете получить здесь:

Матч Аргентины и Бразилии прерван, потому что четверо аргентинцев не просидели обязательный карантин. На поле появилась полиция

На это отреагировал Лионель Месси:

«Мы в стране три дня, мы ждали эту игру, так почему они не пришли раньше?»

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
RMC
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Матч Аргентины и Бразилии прерван, потому что четверо аргентинцев не просидели обязательный карантин. На поле появилась полиция
Комментарии (1)
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Егор Фомин
06 сентября, 09:24

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...

Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче

теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот

king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто

он, я бы его сейчас отблагодарил.

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