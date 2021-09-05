Месси отреагировал на остановку матча с Бразилией, потому что четверо аргентинцев нарушили карантин: «Почему они не пришли раньше?»

Матч сборной Бразилии и Аргентины в отборе к ЧМ-2022 был прерван. Основную информацию вы можете получить здесь:

Матч Аргентины и Бразилии прерван, потому что четверо аргентинцев не просидели обязательный карантин. На поле появилась полиция

На это отреагировал Лионель Месси:

«Мы в стране три дня, мы ждали эту игру, так почему они не пришли раньше?»