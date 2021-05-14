Голкипер «Ман Сити» последний раз играл позапрошлой весной и 10 лет не был в АПЛ. Вышел – много пропустил, зато отбил пенальти
«Манчестер Сити» уже обеспечил себе чемпионство в сезоне-2020/21, поэтому может ставить резервных игроков на оставшиеся три матча АПЛ. Хосеп Гвардиола усадил далеко не всю основу, но вратаря поменял.
И сделал это оригинально, выпустив 35-летнего Скотта Карсона, хотя по ходу сезона вместо Эдерсона выходил Зак Стеффен. «Думал, что уже не сыграю в АПЛ», – улыбался Карсон перед матчем. «Кайл всегда говорит мне, что у него больше матчей в воротах «Сити», чем у меня», – добавил он, вспоминая игру защитника Уокера вратарем в Лиге чемпионов.
«Не только тренер, а вообще каждый хотел, чтобы он сыграл. Он – важная часть команды и в раздевалке. Все его очень сильно любят. Мы хотели, чтобы он сыграл и был частью клубного успеха», – пояснил свой выбор Гвардиола.
В матче с «Ньюкаслом» Карсон пропустил дважды уже в первом тайме – от Крафта и Жоэлинтона (с пенальти). К перерыву было 2:2. А во втором тайме он вытащил пенальти от Уиллока, но не отразил повторный удар.
Вкратце о нем, чтобы вспомнить:
- Карсон начал карьеру еще в 2004-м в «Лидсе».
- Переходил в «Ливерпуль» – не заиграл, уходил в аренды. Наибольшее количество игр – за «Дерби Каунти».
- Единственный клуб вне Англии – турецкий «Бурсаспор».
- В сборной Англии – всего четыре матча (в том числе и проигранный в 2007-м Хорватии, из-за чего Англия не поехала на Евро-2008). Был в заявке на ЧМ-2006.
- Из «Дерби» перешел в «Ман Сити» в 2019-м на правах аренды, которую клуб потом продлил.
Главные серии Карсона без матчей:
- Последний раз в АПЛ играл в 2011-м за «Вест Бромвич».
- Последний раз он вообще играл 9 марта 2019-го в Чемпионшипе за «Дерби» – более двух лет назад. С тех пор на поле не проводил ни минуты.
В твиттере уже пошли подсчеты:
- Карсонвозобновил карьеру в АПЛ там же, где и остановил – на «Сент-Джеймс Парке». В гостях против «Ньюкасла» он тогда играл за «Вест Бромвич», в гостях против «Ньюкасла» играет и за «Сити».
- 3645 дней между матчами в АПЛ – длиннейшая серия для голкиперов.
- Последний раз, когда Карсон играл в АПЛ, Филу Фодену было всего десять лет.
- Карсона моложе Криштиану Роналду на семь месяцев. За то время, когда у Карсона был перерыв в АПЛ, Роналду забил 325 голов в лигах за свои клубы.
А что было в том сезоне, когда Карсон последний раз играл в АПЛ?
Это был сезон-2010/11:
- «МЮ» выиграл титул с девятиочковым запасом, а в финале ЛЧ проиграл «Барселоне» на «Уэмбли».
- В Лигу Европы по итогам сезона помимо «Тоттенхэма» вышли «Фулхэм» (сейчас – вылетел из АПЛ), «Сток Сити» и «Бирмингем» (сейчас – середняки Чемпионшипа).
- Из АПЛ чуть не рухнул вниз «Вулверхэмптон», но вылетел «Вест Хэм».
- Роберто Ди Маттео тогда был уволен как раз из «Вест Бромвича», где играл Карсон. И еще не знал, что через год выиграет ЛЧ с «Челси».
- Титул лучшего бомбардира разделили Бербатов и Тевес.
- Лучшим игроком сезона был признан Видич.
- «Ман Сити», где сейчас играет Карсон, занял третье место и впервые пробился в Лигу чемпионов. Там – набрал десять очков, но остался третьим в группе с «Баварией», «Наполи» и «Вильярреалом».