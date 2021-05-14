Голкипер «Ман Сити» последний раз играл позапрошлой весной и 10 лет не был в АПЛ. Вышел – много пропустил, зато отбил пенальти

«Манчестер Сити» уже обеспечил себе чемпионство в сезоне-2020/21, поэтому может ставить резервных игроков на оставшиеся три матча АПЛ. Хосеп Гвардиола усадил далеко не всю основу, но вратаря поменял.

И сделал это оригинально, выпустив 35-летнего Скотта Карсона, хотя по ходу сезона вместо Эдерсона выходил Зак Стеффен. «Думал, что уже не сыграю в АПЛ», – улыбался Карсон перед матчем. «Кайл всегда говорит мне, что у него больше матчей в воротах «Сити», чем у меня», – добавил он, вспоминая игру защитника Уокера вратарем в Лиге чемпионов.

«Не только тренер, а вообще каждый хотел, чтобы он сыграл. Он – важная часть команды и в раздевалке. Все его очень сильно любят. Мы хотели, чтобы он сыграл и был частью клубного успеха», – пояснил свой выбор Гвардиола.

В матче с «Ньюкаслом» Карсон пропустил дважды уже в первом тайме – от Крафта и Жоэлинтона (с пенальти). К перерыву было 2:2. А во втором тайме он вытащил пенальти от Уиллока, но не отразил повторный удар.