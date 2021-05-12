Менди получает титул АПЛ за каждые 16 матчей. Шутит в твиттере: «Мое соотношение улучшается»
Мы рассказывали в отдельном материале о трех Менди, которые играют в Лиге чемпионов. Двое из них пересекутся в финале турнира. Перед этим Бенжамен Менди в третий раз за карьеру стал чемпионом АПЛ. Его чемпионство выглядит уникальным, потому что в каждом сезоне Менди постоянно вылетает из-за травм.
Рекордный показатель по количеству игр был у Менди в сезоне-2019/20. Тогда он провел аж 19 матчей, но чемпионом не стал. В том сезоне титул забрал «Ливерпуль». Зато в двух сезонах перед этим Менди суммарно наиграл 17 матчей АПЛ (7+10). И тогда взял сразу два чемпионских титула. Сейчас Менди провел еще 12 матчей, забил два гола, сделал ассист, получил трофей.
В общей сложности у Менди набралось 48 матчей за карьеру в АПЛ. Получается, что в среднем он получает трофей за каждые 16 матчей в Премьер-лиге. 12 игр в одном турнире – рекордный показатель для его чемпионских сезонов. Так Менди отреагировал на третье чемпионство: «Мое соотношение улучшается. Чемпионство, детка».
В комментариях к этому посту есть поздравления о АПЛ и «Ман Сити».
В июле 2017 года «Манчестер Сити» заплатил за Менди 57,5 миллиона евро. Он переходил из «Монако». Там Менди почти не травмировался, но в «Ман Сити» у него сразу не прошло. В первом же сезоне Менди вылетел на 200 дней из-за разрыва крестообразных связок. Следующий сезон – тяжелая травма колена и операция на нем.
Весной 2021 года Менди наконец-то постоянно доступен для Гвардиолы. Только уже сам тренер не использует его часто. В апреле Менди чередовал выходы на поле с местом на скамейке, а перед игрой АПЛ против «Кристал Пэлас» у него была серия из трех матчей в запасе. Контракт Менди с «Манчестер Сити» действует до июня 2023 года.
Фанаты радуются его очередному чемпионству и другим трофеям. И сравнивают количество титулов с играми: