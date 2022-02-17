Самолет «Ман Сити» приземлился в Ливерпуле из-за шторма. Он не смог сесть в Манчестере, потому что долго боролся с сильным ветром в воздухе

Матч «Манчестер Сити» со «Спортингом» в Лиссабоне прошел без особых приключений для гостей: уверенная победа 5:0, которая (уже сейчас можно сказать) спокойно обеспечила им проход в следующий раунд плей-офф Лиги чемпионов.

А вот возвращение домой, кажется, неплохо потрепало нервы «Манчестер Сити». Это связано со штормом Дадли, который бушует на данный момент в Великобритании. Он сопровождается сильными порывами ветра, затоплениями побережий. Ночью 17 февраля BBC сообщило, что тысячи людей потеряли электроэнергию. Перебои с электричеством, вырванные деревья, поваленные на дороги и другие последствия шторма затронули не только Англию, но и Шотландию. Службы безопасности Камбрии, Северного Йоркшира и Ланкашира говорят, что пик шторма еще не пройден.

В этой ситуации «Манчестер Сити» просто не смог приземлиться в аэропорту Манчестера. Ветер сносил его и не давал совершить ни один маневр. Очевидцы сняли такие кадры: