✈️ Самолет со сборной Германии экстренно приземлился в Шотландии. Он летел домой из Исландии и резко развернулся в воздухе

Сборная Германии в последнем сентябрьском матче квалификации к ЧМ-2022 побила Исландию на ее поле – 4:0. После игры вся немецкая делегация вылетела домой из Рейкьявика во Франкфурт в час ночи по местному времени.

Предполагалось, что в 5:50 по немецкому времени (два часа разницы с Исландией) команда приземлится в Германии. Она и приземлилась, но не там, где планировала.

Во время полета над шотландским городом Арброт с борта был послан аварийный сигнал.

Сигнал 7700 – это аварийная ситуация на борту. Обычно – техническая неисправность, нехватка топлива или необходимая неотложная медицинская помощь.

Самолет выполнил крутой поворот и начал быстрое снижение.

Через 20 минут самолет аварийно приземлился в Эдинбурге. Было примерно четыре часа утра.

Вот как это выглядело: