✈️ Самолет со сборной Германии экстренно приземлился в Шотландии. Он летел домой из Исландии и резко развернулся в воздухе
Сборная Германии в последнем сентябрьском матче квалификации к ЧМ-2022 побила Исландию на ее поле – 4:0. После игры вся немецкая делегация вылетела домой из Рейкьявика во Франкфурт в час ночи по местному времени.
Предполагалось, что в 5:50 по немецкому времени (два часа разницы с Исландией) команда приземлится в Германии. Она и приземлилась, но не там, где планировала.
- Во время полета над шотландским городом Арброт с борта был послан аварийный сигнал.
- Сигнал 7700 – это аварийная ситуация на борту. Обычно – техническая неисправность, нехватка топлива или необходимая неотложная медицинская помощь.
- Самолет выполнил крутой поворот и начал быстрое снижение.
- Через 20 минут самолет аварийно приземлился в Эдинбурге. Было примерно четыре часа утра.
Вот как это выглядело:
Во время приземления ничего не произошло. Об этом отрапортовал и твиттер сборной, включившийся в шесть утра по немецкому времени: все в порядке, но безопасность превыше всего, поэтому экстренная посадка.
Так немцы подзадержались в Шотландии:
Утром стало известно, то к Эдинбургу движется запасной самолет, который должен доставить всю делегацию в Германию. SportBild пишет, что среди них нет Вернера и Гюндогана (самостоятельно вернутся в клубы АПЛ), а еще Нойера, Гнабри и Киммиха (они вылетели отдельно утром из Рейкьявика).
Представитель DFB Йенс Гриттнер заявил, что у самолета не было никакой турбулентности, медицинская помощь тоже не требовалась. Причина экстренного приземления пока остается неизвестной.
В том числе и таким приключением запомнится для Ханси Флика первый самостоятельный опыт со сборной Германии. Все три матча с командой он выиграл, причем всухую – 2:0 у Лихтенштейна, 6:0 у Армении и 4:0 у Исландии.
Германия уверенно возглавляет свою отборочную группу к ЧМ-2022. У нее разница 17:2 за шесть матчей и четыре очка отрыва от ближайшего преследователя (Армении). Впереди – по два матча в октябре и ноябре.
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