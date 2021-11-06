Фанаты «МЮ» полчаса распевали фамилию игрока, которого Сульшер почти не выпускает. И он вышел против «Ман Сити»
Донни ван де Бек – один из бывших звездных игроков сенсационного «Аякса». Он постоянно играл в основе, когда клуб дошел до полуфинала Лиги чемпионов. Потом ван де Бек ушел в «Манчестер Юнайтед» за 39 миллионов евро. Он мало играл в прошлом сезоне, а в этом не играет вообще. Во всех турнирах ван де Бек поучаствовал за «МЮ» только в пяти матчах.
Вот его игровое время (считаем только основное):
- АПЛ. 5 минут против «Ньюкасла».
- Лига чемпионов. 46 минут против «Янг Бойз».
- Кубок лиги. 90 минут против «Вест Хэма».
- Лига чемпионов. 3 минуты против «Аталанты».
- АПЛ. 10 минут против «Ман Сити».
В игре «МЮ» и «Ман Сити» (0:2) ван де Бек вышел на поле с полной поддержкой фанатов. Развитие ситуации началось с момента, когда он только побежал на разминку. Весь «Олд Траффорд» скандировал фамилию ван де Бека. Он начал разминку на 55-й минуте, появился на 80-й. И все это время стадион напоминал Сульшеру о существовании ван де Бека.
Примерно такая атмосфера была на трибунах:
«Фанаты «МЮ» поют для Донни. Потому что мы все знаем, что с ним плохо обращались. Продолжайте путь, Донни ван де Бек. Мы верим в вас».
«Очень показательны бесконечные аплодисменты ван де Беку, когда он заменил Фреда».
«Он заслуживает лучшего».
Перед матчем была такая статистика – игровые минуты ван де Бека и Санчо в последних играх:
В сентябре у ван де Бека и Сульшера была история, после которой мы выпустили текст о жвачке. Тогда ван де Бек психанул и плюнул жвачку в сторону боковой линии. Сульшер ответил на это уже после игры – вспомнил детскую историю о том, что его учили не глотать жвачку. В том моменте ван де Бек расстроился, что опять не вышел даже на замену.
Все выглядело безобидно, но Сульшер разозлился. В октябре он рассказывал, что «МЮ» не нужны обиженные футболисты. Так он мотивировал ван де Бека на собственном примере: «Я был запасным дольше, чем любой другой футболист из этого клуба. Ты должен быть все время готов выйти на поле. Твой выход – это решение, которое принимает менеджер».
В итоге именно выход ван де Бека создал спасительный гол «МЮ» в матче Лиги чемпионов против «Аталанты» (2:2). Роналду его забил, но роль ван де Бека позже отметил даже Сульшер. Сам игрок после матча запостил в инстаграм фотографии с моментами из матча. И подписал: «Никогда не сдавайтесь». В безнадежные моменты он становится надеждой Сульшера.
По карьере у ван де Бека был выбор. Он вел переговоры с «Тоттенхэмом» и даже общался с игроками, но выбрал именно «МЮ». В сентябре рассказывал, что Сульшер посоветовал ему остаться в «Манчестер Юнайтед». Публично ван де Бек никогда не жаловался на свое положение в клубе, но в октябре сменил агента. Потому что надеется на уход из клуба.