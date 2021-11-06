Фанаты «МЮ» полчаса распевали фамилию игрока, которого Сульшер почти не выпускает. И он вышел против «Ман Сити»

Донни ван де Бек – один из бывших звездных игроков сенсационного «Аякса». Он постоянно играл в основе, когда клуб дошел до полуфинала Лиги чемпионов. Потом ван де Бек ушел в «Манчестер Юнайтед» за 39 миллионов евро. Он мало играл в прошлом сезоне, а в этом не играет вообще. Во всех турнирах ван де Бек поучаствовал за «МЮ» только в пяти матчах.

Вот его игровое время (считаем только основное):

АПЛ . 5 минут против «Ньюкасла».

. 5 минут против «Ньюкасла». Лига чемпионов . 46 минут против «Янг Бойз».

. 46 минут против «Янг Бойз». Кубок лиги . 90 минут против «Вест Хэма».

. 90 минут против «Вест Хэма». Лига чемпионов . 3 минуты против «Аталанты».

. 3 минуты против «Аталанты». АПЛ. 10 минут против «Ман Сити».

В игре «МЮ» и «Ман Сити» (0:2) ван де Бек вышел на поле с полной поддержкой фанатов. Развитие ситуации началось с момента, когда он только побежал на разминку. Весь «Олд Траффорд» скандировал фамилию ван де Бека. Он начал разминку на 55-й минуте, появился на 80-й. И все это время стадион напоминал Сульшеру о существовании ван де Бека.

Примерно такая атмосфера была на трибунах: