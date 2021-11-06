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#АПЛ #Манчестер Сити #Манчестер Юнайтед

«Манчестер Сити» обыграл «МЮ». Байи отметился автоголом

06 ноября, 17:25

«Манчестер Сити» выиграл у «МЮ» со счетом 2:0. Это матч 11-го тура АПЛ. Эрик Байи отметился автоголом на старте матча, еще один мяч забил Бернарду Силва.

«Манчестер Юнайтед» выиграл только один матч в АПЛ из шести последних. За это время клуб однажды сыграл вничью и четырежды проиграл. 

«МЮ» имеет 17 очков и занимает пятое место в АПЛ. Отставание от «Ман Сити» составляет шесть очков.

В сезоне-2020/21 «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Ман Сити» в гостях с таким же счетом 2:0.

Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:2
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Байи 7
Силва 45
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Источник:
Гол.ру
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