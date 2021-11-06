«Манчестер Сити» обыграл «МЮ». Байи отметился автоголом

«Манчестер Сити» выиграл у «МЮ» со счетом 2:0. Это матч 11-го тура АПЛ. Эрик Байи отметился автоголом на старте матча, еще один мяч забил Бернарду Силва.

«Манчестер Юнайтед» выиграл только один матч в АПЛ из шести последних. За это время клуб однажды сыграл вничью и четырежды проиграл.

«МЮ» имеет 17 очков и занимает пятое место в АПЛ. Отставание от «Ман Сити» составляет шесть очков.

В сезоне-2020/21 «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Ман Сити» в гостях с таким же счетом 2:0.