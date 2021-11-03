Эффект Роналду: без его поздних голов в последние десять минут матчей «МЮ» в Лиге чемпионов был бы последним. Сейчас – первый

Криштиану Роналду перешел в «МЮ» и в первом же туре Лиги чемпионов открыл счет в игре против «Янг Бойз». Но «МЮ» этот матч проиграл.

Тогда Роналду решил забивать в ЛЧ не в начале, а в конце. Так больше очков получится прибавить своему клубу:

⏰ 2-й тур, 1:1 с «Вильярреалом». Роналду забил на 90+5 с паса Лингарда – и «МЮ» победил.

⏰ 3-й тур, 2:2 с «Аталантой». Роналду забил на 81-й с паса Шоу – и «МЮ» победил.

⏰ 4-й тур, 1:2 с «Аталантой». Роналду забил на 90+1 с паса Гринвуда – и «МЮ» спас ничью.

Таблица группы F выглядит так:

«МЮ» – 7 «Вильярреал» – 7 «Аталанта» – 5 «Янг Бойз» – 3

Без поздних голов Роналду она выглядела бы так:

«Вильярреал» – 8 «Аталанта» – 8 «Янг Бойз» – 3 «МЮ» – 2

То есть:

🟢 В пятом туре «МЮ» сыграет дома против «Янг Бойз». Победа выведет «МЮ» в плей-офф досрочно, если в параллельной игре «Вильярреал» не проиграет «Аталанте».

🔴 Если бы голов Роналду не было, шансы «МЮ» на плей-офф остались бы теоретическими. Да и чтобы занять третье место тоже пришлось бы постараться.

Какими были эти поздние голы.

«Вильярреалу»: после подачи Роналду сбросил на Лингарда, а тот откинул ему под удар: