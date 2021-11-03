Эффект Роналду: без его поздних голов в последние десять минут матчей «МЮ» в Лиге чемпионов был бы последним. Сейчас – первый
Криштиану Роналду перешел в «МЮ» и в первом же туре Лиги чемпионов открыл счет в игре против «Янг Бойз». Но «МЮ» этот матч проиграл.
Тогда Роналду решил забивать в ЛЧ не в начале, а в конце. Так больше очков получится прибавить своему клубу:
⏰ 2-й тур, 1:1 с «Вильярреалом». Роналду забил на 90+5 с паса Лингарда – и «МЮ» победил.
⏰ 3-й тур, 2:2 с «Аталантой». Роналду забил на 81-й с паса Шоу – и «МЮ» победил.
⏰ 4-й тур, 1:2 с «Аталантой». Роналду забил на 90+1 с паса Гринвуда – и «МЮ» спас ничью.
Таблица группы F выглядит так:
- «МЮ» – 7
- «Вильярреал» – 7
- «Аталанта» – 5
- «Янг Бойз» – 3
Без поздних голов Роналду она выглядела бы так:
- «Вильярреал» – 8
- «Аталанта» – 8
- «Янг Бойз» – 3
- «МЮ» – 2
То есть:
🟢 В пятом туре «МЮ» сыграет дома против «Янг Бойз». Победа выведет «МЮ» в плей-офф досрочно, если в параллельной игре «Вильярреал» не проиграет «Аталанте».
🔴 Если бы голов Роналду не было, шансы «МЮ» на плей-офф остались бы теоретическими. Да и чтобы занять третье место тоже пришлось бы постараться.
Какими были эти поздние голы.
«Вильярреалу»: после подачи Роналду сбросил на Лингарда, а тот откинул ему под удар:
«Аталанте» дома: после подачи Роналду тоже сбросил – прям в ворота:
«Аталанте» в гостях: подач уже не было, но Гринвуд хорошо сбросил, а Роналду мощно пробил из-за пределов штрафной. Класс!
Что сказал Роналду в послематчевом интервью:
«Была сложная игра. Знаю, что играть в Бергамо против «Аталанты» всегда тяжело. Но мы верили до конца. Никогда не сдаемся. Думаю, для нас это хороший результат.
Начало было непростым – мы знали, что «Аталанта» будет серьезно прессинговать. У них прекрасный тренер, так что они знают, что делать на поле. Я это знаю, поскольку играл против них за «Ювентус». Мы делали свою работу, хорошо защищались, может, были немного удачливы в конце»
Роналду забивает в каждой игре ЛЧ. Четыре матча – пять голов. В АПЛ у него четыре мяча в семи играх. До перерыва на матчи сборных – дерби против «Ман Сити» в конце этой недели. А дальше предстоит выводить Португалию на чемпионат мира.