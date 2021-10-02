Сульшер говорит, что его в детстве учили не глотать жвачку. Это и правда хоть немного опасно?
Игрок «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек психанул в игре с «Вильярреалом», когда понял, что тренер снова его не выпустит. Он выплюнул жвачку в сторону бровки.
После игры тренера «МЮ» Уле-Гуннара Сульшера спросили про этот момент. Он отшутился и отослался на любителя жвачек Алекса Фергюсона: «В детстве меня учили, что жевательную резинку глотать нельзя. Наверное, он последовал примеру дедушки, и сделал так же».
Жвачка Фергюсона – часть культуры. На eBay ее продают за полмиллиона, а в Иране посвящают спектакль
А если серьезно – глотать жвачку вредно или ок?
Отвечаем сразу: ничего страшного в этом нет (но не увлекайтесь)
Вы наверняка слышали эту страшилку из детства: если проглотить жвачку, то она еще семь лет будет растворяться в организме. Это вообще не так.
Состав современных жвачек сегодня обычно такой. Смесь синтетических материалов (эластомеры, смолы, воск) в разных пропорциях. Искусственные подсластители (аспартам, сорбит, сахар), пластификатор, глицерин, ароматизаторы и красители.
Со всей этой химией желудок справляется, за исключением жевательной основы. С ней желудочный сок ничего сделать не может. Для ее изготовления, например, США разрешает использовать различные вещества, включая бутиловую резину, которая идет для производства камер автомобильных и велосипедных колес.
Но все равно это для нас не опасно. Гастроэнтеролог из Университета Нью-Йорка Лиза Ганджу говорит, что жвачка выходит из организма через пару дней, как и любая еда. Она не прилипает к стенкам желудка, который не может растворять не только жвачку, а еще как ядра попкорна, семена или волокнистые основы сырых овощей.
Пока мы писали о ситуации, когда вы просто случайно проглатываете жвачку – да, переживать не стоит. Но исследования конца 90-х годов доказывают, что часто глотать жвачку опасно.
Это обычно и правда делают дети. Если глотать каждый день по 5-7 жвачек, то в будущем может развиться непроходимость кишечника, которая лечится только хирургическим путем. Часто жвачка только усиливала непроходимость кишечника. Например, одна семья давала четырехлетнему ребенку жвачку как награду, чтобы он ходил в туалет. Но он ее глотал и только усложнил ситуацию.