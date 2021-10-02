Сульшер говорит, что его в детстве учили не глотать жвачку. Это и правда хоть немного опасно?

Игрок «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек психанул в игре с «Вильярреалом», когда понял, что тренер снова его не выпустит. Он выплюнул жвачку в сторону бровки.

После игры тренера «МЮ» Уле-Гуннара Сульшера спросили про этот момент. Он отшутился и отослался на любителя жвачек Алекса Фергюсона: «В детстве меня учили, что жевательную резинку глотать нельзя. Наверное, он последовал примеру дедушки, и сделал так же».

Жвачка Фергюсона – часть культуры. На eBay ее продают за полмиллиона, а в Иране посвящают спектакль

А если серьезно – глотать жвачку вредно или ок?