Прыжки защитника «МЮ» Байи – эпичная непредсказуемость: приводят к автоголам, спасениям и к странностям во время гимна

Сейчас Байи – не основной защитник «МЮ». Перед сезоном он говорил, что хочет больше практики, и может найти новую команду. Сульшер уговорил остаться:

«Самым важным было не продление, а наш разговор с тренером – мы сели, поговорили, он сказал, чего хочет от меня и что хочет, чтобы я продолжал играть в команде.

Я не хочу выходить в основе в одной игре, а потом в пяти – на замену. Если такое будет происходить, то мне придется искать варианты. Я готов к другим предложениям».