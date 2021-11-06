Прыжки защитника «МЮ» Байи – эпичная непредсказуемость: приводят к автоголам, спасениям и к странностям во время гимна
«Манчестер Сити» спокойно победил «Манчестер Юнайтед» в дерби – 2:0. Первый гол матча – это автогол. Эрик Байи прерывал прострел в прыжке, но отправил мяч в свои ворота. Раньше из игроков «МЮ» никто не забивал автогол в дерби.
Забавно. Байи вышел в основе впервые с сентября в предыдущем матче в ЛЧ с «Аталантой». И тоже отметился прыжком. Он уже спас команду от гола. Ух!
Оказывается, прыжки у Байи – главная фишка. И она создает самые разные ситуации. Например, в 2017-м он подпрыгнул во время гимна – момент попал в мемы.
В твиттер-аккаунте «Эрик Байи без контекста» можно проследить, насколько круты его прыжки. Вот так он врезался в Мхитаряна, с которым мило общался до матча.
Неудачно остановил соперника.
Травмировал на Олимпиаде испанца.
Не попал по мячу в финале Лиги Европы.
Иногда в воздух поднимает не только прыжок.
Сейчас Байи – не основной защитник «МЮ». Перед сезоном он говорил, что хочет больше практики, и может найти новую команду. Сульшер уговорил остаться:
«Самым важным было не продление, а наш разговор с тренером – мы сели, поговорили, он сказал, чего хочет от меня и что хочет, чтобы я продолжал играть в команде.
Я не хочу выходить в основе в одной игре, а потом в пяти – на замену. Если такое будет происходить, то мне придется искать варианты. Я готов к другим предложениям».