Пикфорд сломал ван Дейка прыжком ножницами. Но избежал удаления из-за офсайда

Гомес вышел вместо ван Дейка уже на 11-й минуте. «Ливерпуль» к тому моменту вел со счетом 1:0, а без ван Дейка пропустил два мяча. Sky Sports пишет, что теперь «Ливерпуль» попросит АПЛ изучить правильность действий арбитров в этом эпизоде. Главная претензия – они не посмотрели ВАР. Офсайд остается для клуба сомнительной причиной.

Клопп расстроился: «Я не хочу сказать, что Джордан Пикфорд хотел это сделать, но вратарь не должен так действовать». Ведущий beIN Sports Ричард Киз сказал, что с травмой ван Дейка все серьезно. Сейчас у него подозревается разрыв крестообразных связок. Если он подтвердится, то ван Дейк пропустит более полугода.

«Ливерпуль» пока не подтверждал эти сообщения, но beIN Sports ссылается на первые отчеты из больницы. Ван Дейк не остался досматривать матч и сразу поехал на сканирование. Люди в твиттере уже публикуют кадры, где он якобы выходит из больницы на костылях. Пока нельзя сказать, точно ли на этих кадрах изображен ван Дейк.