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Эвертон
Ливерпуль
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Англия
Стадион
Гудисон Парк
Тренер
Карло Анчелотти
К. Анчелотти
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Майк Тайсон строит марихуановый бизнес: миллионные продажи, парк развлечений с легалайзом и переговоры с клубом АПЛ
#Майк Тайсон
03 мая, 22:30
Анчелотти тренирует вместе с сыном. Раньше он отвечал за контакт с молодежью, теперь – главный ассистент
#Давиде Анчелотти
05 апреля, 11:52
Подросток за 150 тысяч евро делает победы для «Баварии». Каждый выход на замену в Бундеслиге – гол
#Джошуа Зиркзее
21 декабря 2019, 22:54
На клубном ЧМ «Ливерпулю» забил брат-близнец бывшего игрока «Эвертона»
#Рохелио Фунес Мори
19 декабря 2019, 03:55
Тренер «Эвертона» выпустил на замену молодого пацана – и заменил его обратно! Говорит, просто убивал время
#Мойзе Кин
15 декабря 2019, 20:01
Сон расплакался прямо на поле, когда травмировал соперника
#Андре Гомеш
03 ноября 2019, 22:40
Почему футболисты выходят на поле с детьми? Как на этом зарабатывают? Причем тут McDonald’s?
#Футбол
28 октября 2019, 11:18
В США грустят из-за ухода 40-летнего Ховарда. Его новая цель – развитие собственного клуба
#Тим Ховард
07 октября 2019, 13:35
The Beatles и футбол. Маккартни 40 лет скрывал любимый клуб, Леннон ставил рисунок игрока на обложку альбома
#Ливерпуль
22 мая 2019, 10:55
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