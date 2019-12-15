Тренер «Эвертона» выпустил на замену молодого пацана – и заменил его обратно! Говорит, просто убивал время

В матче «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» произошел интересный эпизод. На 71-й минуте на замену вместо Бернарда вышел Мойзе Кин. Кин отыграл 18 минут, а на 90-й минуте он снова присел на скамейку.

Нет, Кин не травмировался. И нет, он не допустил грубую ошибку. В эпизоде с пропущенным голом он возвращался в оборону, но не закрыл Джеймса, сделавшего на голевую передачу. Этот мяч – не его, а общекомандный ляп.

Кин толком-то не вошел в игру – сделал всего два паса и ни разу не пробил по воротам.

После матча Данкан Фергюсон, руководящий «Эвертоном» на данный момент, сказал: «Ничего личного. Мне просто нужно было немного времени, чтобы снизить темп игры».

Кину, кажется, это не особо понравилось. После замены он не пожал руку тренеру и сразу же ушел в подтрибунное помещение.