Тренер «Эвертона» выпустил на замену молодого пацана – и заменил его обратно! Говорит, просто убивал время
В матче «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» произошел интересный эпизод. На 71-й минуте на замену вместо Бернарда вышел Мойзе Кин. Кин отыграл 18 минут, а на 90-й минуте он снова присел на скамейку.
Нет, Кин не травмировался. И нет, он не допустил грубую ошибку. В эпизоде с пропущенным голом он возвращался в оборону, но не закрыл Джеймса, сделавшего на голевую передачу. Этот мяч – не его, а общекомандный ляп.
Кин толком-то не вошел в игру – сделал всего два паса и ни разу не пробил по воротам.
После матча Данкан Фергюсон, руководящий «Эвертоном» на данный момент, сказал: «Ничего личного. Мне просто нужно было немного времени, чтобы снизить темп игры».
Кину, кажется, это не особо понравилось. После замены он не пожал руку тренеру и сразу же ушел в подтрибунное помещение.
Джолеон Лескотт не поверил объяснению Данкана Фергюсона: «Я знаю, что после игры никто из тренеров не критиковал Кина. Но я не верю, что у этой замена такая причина. И тот факт, что Кин не пожал руку Данкану, еще больше убеждает меня в этом».
В социальных сетях – пожар. Болельщики защищают Кина и, мягко говоря, удивлены этим решением Данкана.
«Почему тренер «Эвертона» заменил Кина? Игра близилась к концу. Этой заменой он не сделал лучше. И да, «МЮ» играл слишком паршиво».
«Данкан Фергюсон напакостил Кину. Если бы он действительно хотел потянуть время, он должен был заменить Ришарлисона или Кальверта-Льюина».
Бедный Мойзе Кин. В Англии ему совсем не везет (за 4 месяца не забил ни одного гола), а этот случай окончательно испортил ему настрой. В этом сезоне АПЛ он лишь раз попал в стартовый состав, во всех остальных матчах в лучшем случае выходил на замену на 20 с лишним минут. О провальном трансфере Кина уже неоднократно говорили важные для него люди.
Например, его отец: «Переезд в Англию был неправильным выбором для Мойзе, потому что он все еще молод, и у него плохо получается там. Мать хотела видеть его там с 14 лет. Мне не нравится эта ситуация, и было бы лучше вернуться в Италию, если представится возможность».
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини сказал: «Надеюсь, он найдет клуб с постоянной игровой практикой. Если это случится, он станет кандидатом на участие в Евро-2020. В общем, все зависит от его игры во второй половине сезона».